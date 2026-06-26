Chhattisgarh PM Shri School: शिक्षा के क्षेत्र में सूरजपुर की लंबी छलांग, छत्तीसगढ़ के शीर्ष 5 में यहां के 3 पीएमश्री स्कूल, कलेक्टर हुईं खुश

सूरजपुर। शिक्षा के क्षेत्र में सूरजपुर जिले ने लंबी उड़ान लगाई है। जिले के 3 पीएमश्री विद्यालयों ने राज्य के 5 शीर्ष में जगह बनाई है। इस उपलब्धि पर कलेक्टर रेना जमील (Surajpur Collector) ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सभी शिक्षकों, प्राचार्यों एवं विद्यार्थियों के सतत परिश्रम का प्रतिफल है। दरअसल पीएमश्री विद्यालयों के प्राचार्यों की राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला रायपुर में आयोजित की गई। इसमें सूरजपुर (Surajpur) को पूरे छत्तीसगढ़ में गौरवान्वित किया है। जिले के लिए सर्वाधिक गौरव का विषय यह रहा कि पिछले 3 वर्षों के पीएमश्री विद्यालयों के प्रदर्शन मूल्यांकन में राज्य के शीर्ष 5 विद्यालयों में सूरजपुर जिले के 3 विद्यालयों ने स्थान प्राप्त किया। इनमें पीएमश्री शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जयनगर, पीएमश्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बतरा तथा पीएमश्री शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय प्रेमनगर शामिल हैं।