Surajpur Bee’s Attack: पुष्प वाटिका में मधुमक्खियों का हमला, भागीं महिलाएं-बच्चियां, मची अफरातफरी, दर्जनभर घायल

विश्रामपुर। स्वतंत्रता दिवस के साथ हरियाली तीज के उल्लास में नगर पंचायत बिश्रामपुर की पुष्प वाटिका में पहुंची महिलाओं और बच्चों की खुशियां उस समय दहशत में बदल गईं, जब अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने लोगों पर हमला (Bee attack in Flower garden) बोल दिया। देखते ही देखते पार्क में अफरातफरी मच गई। मधुमक्खियों से बचने के लिए महिलाएं-बच्चियां समेत अन्य लोग इधर-उधर भागते नजर आए। इस अप्रत्याशित हमले में महिलाओं, बच्चों समेत करीब दर्जनभर लोग घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इनमें एक महिला की हालत गंभीर होने पर सूरजपुर अस्पताल रेफर किया गया है।