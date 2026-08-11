Surajpur School News: स्कूल के गेट पर ताला जडक़र छात्रों ने किया प्रदर्शन, बोले- महिला कर्मी और छात्राओं से अभद्रता करते हैं प्राचार्य

प्राचार्य आईडी खलखो पर आरोप है कि विद्यालय की महिला कर्मी के घर में अकेले रहने के बाबजूद उसके घर में प्रवेश करने की कोशिश की गई। साथ ही महिला कर्मी से 1 लाख रुपए की मांग करते हुए उसके ऊपर दबाव बनाने और यह कहना कि उसे जिला शिक्षा अधिकारी बनना है, पैसे की आवश्यकता है, वह पैसा जमा कर रहा ह,ै अगर वह पैसा नहीं देगी तो उसे वह परेशान (Misbehave with female worker) कर देगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय में शराब पीकर पहुंचने, विद्यालय के कर्मियों से अभद्र व्यवहार सहित छात्र-छात्राओं से आपत्तिजनक व्यवहार के आरोप लगे हैं।