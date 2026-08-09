Surajpur Police: शहर की सडक़ों पर तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाकर 5 युवक चला रहे थे बुलेट, पुलिस ने निकाली हेकड़ी

सूरजपुर. शहर की सडक़ों पर तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाकर बुलेट (Sound silencer) को फर्राटे से दौड़ाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध सूरजपुर यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे वाहन चालकों की वजह से सडक़ पर ध्वनि प्रदूषण बढऩे के साथ ही आमजन, बुजुर्गों, बच्चों एवं अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने यातायात प्रभारी को तेज आवाज वाले साइलेंसर लगे वाहनों की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में पुलिस ने 5 युवकों को बुलेट के साथ पकड़ा और साइलेंसर निकलवाया।