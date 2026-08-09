Surajpur Road Accident: बाइक ड्राइव कर मंदिर जा रही थीं 13 वर्ष की 2 लड़कियां, ट्रक से भिड़ंत में 1 की कुचलकर मौत, दूसरी गंभीर

जरही। सूरजुपर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार की सुबह एसईसीएल जीएम कार्यालय के पास तेज रफ्तार बाइक और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे (Road Accident in Surajpur) में बाइक पर सवार 13 वर्षीय एक बालिका की जहां मौत हो गई, वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बालिका को पुलिस व स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल 13-13 वर्ष की दोनों बालिकाएं बाइक ड्राइव कर मंदिर जा रही थीं। बताया जा रहा है कि बाइक की रफ्तार तेज थी। इस दौरान ब्रेकर पर बाइक अनियंत्रित होकर सडक़ के दूसरी ओर चली गई। इसी बीच सामने से आ रहे ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए।