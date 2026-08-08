Ambikapur Marriage Fraud: शादी के 3 दिन बाद सरगुजा की दुल्हन MP से फरार, कहा था- टॉयलेट जा रही हूं, लाने पहुंचे तो बोली- 50 हजार और दोगे तब जाऊंगी

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमगला में शादी के नाम पर कथित ठगी का मामला (Fraud in the name of marriage) सामने आया है। मध्यप्रदेश निवासी रामकली बाई ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे की शादी के बाद दुल्हन महज 3 दिन ससुराल में रही और चौथे दिन रात में शौचालय जाने की बात कहकर घर से रुपए और जेवर लेकर चली गई। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद जब वे दुल्हन को वापस लाने पहुंचे तो उनसे और 50 हजार रुपए की मांग की गई। रामकली बाई ने मामले की शिकायत 6 अगस्त को लखनपुर थाने में की थी। वहां सुनवाई नहीं होने पर शनिवार को एसपी को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।