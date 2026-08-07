Balrampur News: डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में 2 छात्रों की खेल शिक्षक ने की स्टंप से पिटाई! पीठ पर पड़े निशान, धमकी भी दी

अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत प्रेमनगर स्थित डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में 2 छात्रों की बेरहमी से पिटाई (Teacher brutally beaten students) का मामला सामने आया है। छात्रों के परिजन का कहना है कि खेल शिक्षक ने कमरे में बंद कर दोनों को क्रिकेट के स्टंप से मारा है। पिटाई से दोनों छात्रों के पीठ पर चोटों के निशान बन गए हैं। उनका कहना है कि शिक्षक ने छात्रों को धमकी भी दी थी कि यदि घर जाकर या किसी अन्य से इस बारे में बताया तो तुमलोगों की खैर नहीं। किसी गंभीर मामले में दोनों को फंसा दिया जाएगा। परिजनों ने प्रशासन व शिक्षा विभाग से मामले की शिकायत की। मामला सामने आने के बाद शिक्षक को उसके पद से हटा दिया गया है।