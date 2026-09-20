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Ambikapur News: बेटी के पास नोएडा गई महिला, इधर घर में घुस गए 3 नाबालिग चोर, चोरी के बाद कमरों में किया टॉयलेट

Ambikapur Theft case: शहर के चोपड़ापारा स्थित महिला के सूने मकान में घुसकर चोरों ने वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई करतूत
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अंबिकापुर

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Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 20, 2026

Minor thieves gang in Ambikapur

Ambikapur news, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए नाबालिग चोर (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चोपड़ापारा में एक खाली मकान को में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों की यह करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे (Thieves captured in CCTV) में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि मकान में रह रही महिला अपनी बेटी के पास नोएडा गई थी। इस दौरान 3 नाबालिग घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी करने के बाद चोरों ने घर के कमरों में जगह-जगह टॉयलेट कर गंदगी भी फैला दी। जिस युवक को उन्होंने घर की देखरेख का जिम्मा दे रखा था, वह जब मकान में घुसा तो उसे चोरी होने का पता चला। फिर उसने मामले की सूचना महिला को दी। महिला नोएडा से अंबिकापुर के लिए निकल चुकी है। चोरी कितने की हुई है, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है।

शहर के चोपड़ापारा निवासी वेदमति मिश्रा अपने मकान में अकेले रहती हैं। उनकी बेटी अंशु मिश्रा की शादी हो चुकी है और वह नोएडा में रहती हैं। वेदमति मिश्रा भी कुछ समय के लिए बेटी के पास नोएडा गई थीं। घर की देखरेख के लिए उन्होंने एक परिचित युवक को चाबी दे रखी थी, लेकिन वह 16 से 19 सितंबर तक कहीं चला गया था। जब वह लौटा और मकान का दरवाजा खोला (Theft in house) तो भीतर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया।

घर का सामान बिखरा था तथा चोरी (Minor thieves) हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि 16 से 19 सितंबर के बीच तीन नाबालिग लडक़े ग्राउंड फ्लोर स्थित मकान में छत के रास्ते आंगन में उतरे और चैनल गेट को फैलाकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद घर के कमरों की तलाशी ली। घर से क्या-क्या सामान की चोरी हुई है, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। मकान मालकिन के आने के बाद भी चोरी गए सामान का पता चल सकेगा।

Thieves captured in Camera: सीसीटीवी में कैद हुए नाबालिग चोर

घर के देखरेख करने वाले युवक ने मामले की सूचना गांधीनगर पुलिस (Gandhinagar police) को दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरु कर दी है। पुलिस ने जब उक्त घर से लगे अन्य घरों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो 3 नाबालिग चोर छत के रास्ते घर में घुसते हुए दिखाई दिए। पुलिस उक्त फुटेज के आधार पर नाबालिगों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस मकान मालकिन के आने का इंतजार कर रही है। इसके बाद सामान का मिलान किया जाएगा।

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Updated on:

20 Sept 2026 07:44 pm

Published on:

20 Sept 2026 07:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur News: बेटी के पास नोएडा गई महिला, इधर घर में घुस गए 3 नाबालिग चोर, चोरी के बाद कमरों में किया टॉयलेट

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