Ambikapur News: बेटी के पास नोएडा गई महिला, इधर घर में घुस गए 3 नाबालिग चोर, चोरी के बाद कमरों में किया टॉयलेट

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चोपड़ापारा में एक खाली मकान को में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों की यह करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे (Thieves captured in CCTV) में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि मकान में रह रही महिला अपनी बेटी के पास नोएडा गई थी। इस दौरान 3 नाबालिग घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी करने के बाद चोरों ने घर के कमरों में जगह-जगह टॉयलेट कर गंदगी भी फैला दी। जिस युवक को उन्होंने घर की देखरेख का जिम्मा दे रखा था, वह जब मकान में घुसा तो उसे चोरी होने का पता चला। फिर उसने मामले की सूचना महिला को दी। महिला नोएडा से अंबिकापुर के लिए निकल चुकी है। चोरी कितने की हुई है, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है।