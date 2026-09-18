18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Ambikapur News: सटोरिया दीप सिन्हा ने अपने सुपरवाइजर को भी नहीं छोड़ा, बैंक खाता खुलवाकर जमा करता था क्रिकेट बेटिंग के लाखों रुपए

Bookie Deep Sinha arrested: सुपरवाइजर का बैंक खाता, एटीएम कार्ड व सिम कार्ड अपने पास रखकर क्रिकेट बेटिंग में कर रहा था उपयोग, जब यह बात सुपरवाइजर को पता चली तो थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 18, 2026

Bookie Deep Sinha Arrested

Ambikapur news, पुलिस गिरफ्त में आरोपी सटोरिया दीप सिन्हा (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. मकान निर्माण की देख-रेख के लिए रखे गए मुंशी सुपरवाइजर को भी सटोरिया दीप सिन्हा ने नहीं छोड़ा। वह सुपरवाइजर के नाम से नया सिम व बैंक खाता खुलवाकर खाते में क्रिकेट बेटिंग (Cricket betting) के अवैध रुपए का लेन-देन कर रहा था। सुपरवाइजर को इसकी जानकारी मिली तो उसने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी दीप सिन्हा उर्फ आयुष सिन्हा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑनलाइन सट्टा खेलाने का काम करता है और पूर्व में भी जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डीपाडीहकला निवासी ज्ञानेन्द्र पांडेय वर्तमान में अंबिकापुर के नमनाकला में रहकर सतीपारा निवासी दीप सिन्हा उर्फ आयुष सिन्हा (Bookie) के यहां काम करता था। दीप सिन्हा के मकान का निर्माण गांधीनगर में चल रहा था, जहां ज्ञानेन्द्र सुपरवाइजरी करता था। उसने कुछ दिन पूर्व दीप सिन्हा के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

उसने पुलिस को बताया था कि जरूरी काम का बहना बताकर दीप सिन्हा ने ज्ञानेन्द्र तिवारी को बैंक ऑफ महाराष्ट्रा व केनरा बैंक में ले जाकर उसके नाम से नया सिम कार्ड जारी कराने के साथ ही नया खाता खुलवाया था। दीप सिन्हा ने सिम कार्ड व बैंक के पासबुक, चेक बुक, एटीएम कार्ड अपने पास रख लिए थे। ज्ञानेन्द्र द्वारा मांगने पर कई तरह के बहाने बनाकर टाल मटोल कर रहा था।

जब ज्ञानेन्द्र को इसकी जानकारी हुई कि उक्त खाते का उपयोग अवैध राशि के लेन-देन में किया जा रहा है। इसके बाद उसने कोतवाली थाने में दीप सिन्हा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी (Bookie Deep Sinha) शहर के सतीपारा नेहरू वार्ड शिव मंदिर के पास निवासी आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा पिता स्व. त्रिभुवन सिन्हा उम्र 32 साल को गुरुवार की रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को जेल दाखिल कर दिया है।

Bookie arrested: इस मामले में भी की गई कार्रवाई

कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा के खिलाफ म्यूल अकाउंट के तहत की गई धोखाधड़ी के मामले में भी कार्रवाई की है। पुलिस ने अनुसार म्यूल अकाउंट (Mule account) के मामले में फरार चल रहे आरोपी आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा को गिरफ्तार किया है।

जबकि इसके अन्य साथी सूरज यादव, मुकेश त्रिपाठी एवं अमित मिश्रा उर्फ पहलू को पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपियों ने आम लोगों को निजी कार्य का झांसा देकर उनके बैंक खाते, एटीएम, चेकबुक और सिम कार्ड प्राप्त किए और कमीशन पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी व वित्तीय धोखाधड़ी के लिए उपयोग किया जा रहा था।

Ambikapur Central Jail में बंद महिला बंदी की मौत, जेल अधीक्षक बोले- मृतका के 2 पते, लेकिन नहीं हो पा रहा संपर्क

ये भी पढ़ें
Female prisoner died in Ambikapur Central Jail

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2026 07:48 pm

Published on:

18 Sept 2026 07:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur News: सटोरिया दीप सिन्हा ने अपने सुपरवाइजर को भी नहीं छोड़ा, बैंक खाता खुलवाकर जमा करता था क्रिकेट बेटिंग के लाखों रुपए

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ambikapur Murder Case: LIC एजेंट की हत्या का आरोपी सुपारी किलर झारखंड से गिरफ्तार, पिस्टल-चाकू और 6 कारतूस बरामद

Contract killing in Ambikapur
अंबिकापुर

Ambikapur News: गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा! पुलिया से 20 फीट नीचे गिरा श्रद्धालु, पत्थर से टकराकर मौत

Big incident during Ganesh Idol immersion
अंबिकापुर

Ambikapur Central Jail में बंद महिला बंदी की मौत, जेल अधीक्षक बोले- मृतका के 2 पते, लेकिन नहीं हो पा रहा संपर्क

Female prisoner died in Ambikapur Central Jail
अंबिकापुर

Surguja Murder Case: छोटी बहू के नाम की जमीन तो बड़े बेटे ने पिता को मार डाला, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Lifetime imprisonment in father murder case
अंबिकापुर

Ambikapur News: मेडिकल कॉलेज अस्पताल से घर लौट रही 16 वर्षीय छात्रा की मौत, परिजन बोले- डॉक्टरों ने दी थी मौखिक छुट्टी

Girl student died after given oral leave by doctor
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.