Ambikapur News: सटोरिया दीप सिन्हा ने अपने सुपरवाइजर को भी नहीं छोड़ा, बैंक खाता खुलवाकर जमा करता था क्रिकेट बेटिंग के लाखों रुपए

अंबिकापुर. मकान निर्माण की देख-रेख के लिए रखे गए मुंशी सुपरवाइजर को भी सटोरिया दीप सिन्हा ने नहीं छोड़ा। वह सुपरवाइजर के नाम से नया सिम व बैंक खाता खुलवाकर खाते में क्रिकेट बेटिंग (Cricket betting) के अवैध रुपए का लेन-देन कर रहा था। सुपरवाइजर को इसकी जानकारी मिली तो उसने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी दीप सिन्हा उर्फ आयुष सिन्हा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑनलाइन सट्टा खेलाने का काम करता है और पूर्व में भी जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।