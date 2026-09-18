Ambikapur Murder Case: LIC एजेंट की हत्या का आरोपी सुपारी किलर झारखंड से गिरफ्तार, पिस्टल-चाकू और 6 कारतूस बरामद

अंबिकापुर। शहर के रसूलपुर निवासी एलआईसी एजेंट 70 वर्षीय बशीरूद्दीन की 16 सितंबर को घर में दिनदहाड़े अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। चाकू मारने (Murder to knife attack) के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस की जांच में यह पता चला कि मृतक की बेटी और दामाद के बीच तलाक का केस चल रहा है। केस वापस लेने के लिए वह दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने जब दामाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि उसने ही 5 लाख की सुपारी देकर झारखंड से 2 शूटरों को बुलाया था। इस मामले में पुलिस ने दामाद समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को ही जेल भेज दिया था। जबकि चौथा आरोपी फरार था। पुलिस ने शुक्रवार को उसे भी झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद किया है। वहीं उसे भी जेल दाखिल कर दिया गया है।