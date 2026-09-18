Ambikapur News: गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा! पुलिया से 20 फीट नीचे गिरा श्रद्धालु, पत्थर से टकराकर मौत

अंबिकापुर। कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र अंतर्गत गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान गुरुवार की देर शाम बड़ी घटना (Big incident) हो गई। दरअसल विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने गया एक श्रद्धालु पुलिया के ऊपर से 20 फीट नीचे नदी में जा गिरा। नीचे पत्थरों से वह टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों द्वारा उसे तत्काल रामगढ़ अस्पताल लाया गया। यहां से रेफर किए जाने के बाद जिला अस्पताल व अंत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को पीएम पश्चात उसका शव परिजन को सौंप दिया गया। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।