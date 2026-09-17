Ambikapur Murder Case: तलाक का केस वापस नहीं लेने पर कराई ससुर की हत्या, 5 लाख में बुलाए थे 2 शूटर, दामाद समेत 3 गिरफ्तार

घटना के बाद मृतक की बेटी सादिया शारीन सिद्दीकी ने पुलिस को बताया कि उसके पति मो. नाजिम शबा के साथ कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। दोनों की 3 साल पहले शादी हुई थी। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों अलग रहने लगे थे। इधर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और न लेने पर जान से मारने की धमकी (Threat to murder) दी जा रही थी। मृतक की बेटी के संदेह के आधार पर पुलिस ने उसके दामाद मो. नाजिम शबा उम्र 30 वर्ष निवासी तकिया सरनापारा रनपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया कि उसने ही अपने ससुर को मरवाने के लिए 5 लाख रुपए में सौदा तय किया था।