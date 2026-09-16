Ambikapur News: छात्रा की आत्महत्या केस में एफआईआर में आया नाम, NSUI छात्र नेता का कॉलेज ने एडमिशन किया निरस्त

अंबिकापुर। राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर ने एमए इतिहास प्रथम सेमेस्टर के छात्र ज्ञान तिवारी का प्रवेश निरस्त कर दिया है। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार छात्र का नाम महाविद्यालय की एक छात्रा की आत्महत्या (College girl suicide case) के मामले में दर्ज एफआईआर में शामिल है। इस मामले में जारी कारण बताओ नोटिस का निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर कॉलेज की अनुशासन समिति एवं एंटी रैगिंग समिति के निर्णय के आधार पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि एनएसयूआई के छात्र नेता की प्रताडऩा से तंग आकर बीए प्रथम वर्ष की छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भी उसे संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के उपाध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है।