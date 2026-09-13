Ambikapur News: कॉलेज की छात्रा ने की आत्महत्या, जीजा बोला- चैट, वीडियो दिखाने की बात कहकर NSUI नेता कर रहा था ब्लैकमेल, ABVP ने घेरा थाना

अंबिकापुर. शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के पटपरिया में बहन व जीजा के घर में रही रही कॉलेज की छात्रा ने शुक्रवार की रात को फांसी लगाकर आत्महत्या (Girl suicide to hang) कर ली थी। छात्रा के जीजा ने गांधीनगर के मुक्तिपारा निवासी एनएसयूआई छात्र नेता ज्ञान तिवारी पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि छात्र नेता चैट व वीडियो दिखाने की बात कहकर उसे प्रताडि़त कर रहा था। इधर घटना के दूसरे दिन शनिवार की देर रात परिजन व अभाविप पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने गांधीनगर थाने का घेराव किया और आरोपी को गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल आरोपित छात्र नेता फरार बताया जा रहा है।