Girl Commits Suicide: सीजीपीएसी की तैयारी करने अंबिकापुर आई युवती ने किया सुसाइड, दूसरी छात्रा ने मकान मालिक को बताया

अंबिकापुर. शहर के गांधीनगर स्थित किराए के मकान में एक युवती ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या (Suicide) कर ली। वह कुछ दिनों पूर्व ही सीजीपीएससी की तैयारी करने जशपुर से अंबिकापुर आई थी। बुधवार की सुबह किराए के मकान में ही रह रही दूसरी छात्रा ने उसे फंदे पर लटका देख मकान मालिक को सूचना दी। फिर उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले जाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गांधीनगर पुलिस की सूचना पर युवती के परिजन अंबिकापुर पहुंचे। पुलिस ने पीएम पश्चात युवती का शव उसके परिजन को सौंप दिया। युवती की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।