Ambikapur निगम की सामान्य सभा में महापौर मंजूषा भगत के वायरल ऑडियो पर मचा घमासान, विपक्ष ने किया बहिष्कार

अंबिकापुर. नगर निगम अंबिकापुर की सामान्य सभा (Ambikapur Nigam General assembly) की बैठक मंगलवार को राजमोहिनी देवी भवन में हंगामे के बीच आयोजित हुई। बैठक शुरु होते ही महापौर के वायरल ऑडियो का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने ऑडियो को लेकर महापौर से जवाब मांगा, जिस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह जनता से जुड़ा सवाल नहीं है। सत्ता पक्ष ने पहले बैठक में शामिल एजेंडों पर चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा जिलाध्यक्ष नगर निगम का संचालन कर रहे हैं, यह वे होने नहीं देंगे। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद आमने-सामने आ गए और जमकर हंगामा हुआ। स्थिति को देखते हुए सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही सामान्य सभा को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया।