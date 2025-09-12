Commits suicide: 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, बहन बोली- बुर्का पहनने कहता था, गणेश पूजा में जाने से रोकता था

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी 11वीं कक्षा में अध्ययनरत 16 वर्षीय एक छात्रा ने 9 सितंबर को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या (Commits suicide) कर ली। इस मामले में छात्रा के परिजनों ने उसके साथ ही स्कूल में पढऩे वाले एक छात्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि छात्र से उसका 3 साल से अफेयर चल रहा था। छात्र उसे तरह-तरह से प्रताडि़त करता था। छात्रा को वह मंदिर समेत गणेश पूजा में जाने से रोकता था तथा बुर्का पहनने को कहता था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को अपचारी छात्र को गिरफ्तार कर अंबिकापुर भेज दिया है।
छात्रा की बहन व मां का कहना है कि मृतका (Commits suicide) दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन अपचारी छात्र ने उससे कहा था कि मेरे स्कूल में पढ़ाई करो। इसके बाद से छात्रा उसी स्कूल में पढऩे लगी और घर छोडक़र किराए में रहती थी। मृतका की बहन का कहना है कि 3 साल से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था।
वह उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन छात्र दबाव बनाकर बात करता था। उसे पूजा करने से रोकता था तथा बुर्का पहनने कहता था। इस पर वह इनकार करते हुए कहती थी कि हमारे धर्म में बुर्का नहीं पहन सकते, घर वाले भी मुझे मारेंगे। लेकिन अपचारी छात्र उस पर लगातार दबाव (Commits suicide) डाल रहा था।
छात्रा के परिजनों का कहना है कि वह स्कूल से करमा त्यौहार मनाने गांव आई थी। इसी बीच उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या (Commits suicide) कर ली। इस दौरान घर पर कोई नहीं था। मृतका की बहन का कहना है कि उसके हाथ पर छात्र का नाम व मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। उसने अपचारी छात्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
उसका कहना है कि उसकी ही प्रताडऩा के कारण उसने ये कदम उठाया है। इधर मामला सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी मृतका के घर पहुंचे थे। उन्होंने मामले में अपचारी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।