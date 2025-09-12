Commits suicide: 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, बहन बोली- बुर्का पहनने कहता था, गणेश पूजा में जाने से रोकता था

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी 11वीं कक्षा में अध्ययनरत 16 वर्षीय एक छात्रा ने 9 सितंबर को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या (Commits suicide) कर ली। इस मामले में छात्रा के परिजनों ने उसके साथ ही स्कूल में पढऩे वाले एक छात्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि छात्र से उसका 3 साल से अफेयर चल रहा था। छात्र उसे तरह-तरह से प्रताडि़त करता था। छात्रा को वह मंदिर समेत गणेश पूजा में जाने से रोकता था तथा बुर्का पहनने को कहता था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को अपचारी छात्र को गिरफ्तार कर अंबिकापुर भेज दिया है।