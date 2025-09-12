Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

Commits suicide: 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, बहन बोली- बुर्का पहनने कहता था, गणेश पूजा में जाने से रोकता था

Commits suicide: मृतका के परिजनों ने अपचारी पर लगाया प्रताडि़त करने का आरोप, उनका कहना कि 3 साल से चल रहा था अफेयर, मृतका के साथ ही पढ़ता था अपचारी

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 12, 2025

Commits suicide
Dead body pic

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी 11वीं कक्षा में अध्ययनरत 16 वर्षीय एक छात्रा ने 9 सितंबर को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या (Commits suicide) कर ली। इस मामले में छात्रा के परिजनों ने उसके साथ ही स्कूल में पढऩे वाले एक छात्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि छात्र से उसका 3 साल से अफेयर चल रहा था। छात्र उसे तरह-तरह से प्रताडि़त करता था। छात्रा को वह मंदिर समेत गणेश पूजा में जाने से रोकता था तथा बुर्का पहनने को कहता था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को अपचारी छात्र को गिरफ्तार कर अंबिकापुर भेज दिया है।

छात्रा की बहन व मां का कहना है कि मृतका (Commits suicide) दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन अपचारी छात्र ने उससे कहा था कि मेरे स्कूल में पढ़ाई करो। इसके बाद से छात्रा उसी स्कूल में पढऩे लगी और घर छोडक़र किराए में रहती थी। मृतका की बहन का कहना है कि 3 साल से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था।

Udaypur police station (Photo- Patrika)

ये भी पढ़ें

Elephant killed woman: हाथियों ने महिला को जमीन पर पटक कर मार डाला, बेटे ने पानी टंकी पर चढक़र बचाई जान
सुरजपुर
Elephant killed woman

वह उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन छात्र दबाव बनाकर बात करता था। उसे पूजा करने से रोकता था तथा बुर्का पहनने कहता था। इस पर वह इनकार करते हुए कहती थी कि हमारे धर्म में बुर्का नहीं पहन सकते, घर वाले भी मुझे मारेंगे। लेकिन अपचारी छात्र उस पर लगातार दबाव (Commits suicide) डाल रहा था।

Commits suicide: करमा त्यौहार में आई और लगा ली फांसी

छात्रा के परिजनों का कहना है कि वह स्कूल से करमा त्यौहार मनाने गांव आई थी। इसी बीच उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या (Commits suicide) कर ली। इस दौरान घर पर कोई नहीं था। मृतका की बहन का कहना है कि उसके हाथ पर छात्र का नाम व मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। उसने अपचारी छात्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

उसका कहना है कि उसकी ही प्रताडऩा के कारण उसने ये कदम उठाया है। इधर मामला सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी मृतका के घर पहुंचे थे। उन्होंने मामले में अपचारी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ये भी पढ़ें

Nepal violence: Video: नेपाल में हिंसा के बीच फंसे अंबिकापुर के 5 युवक, सीएम और मंत्री की पहल पर सुरक्षित लौटेंगे घर
अंबिकापुर
Nepal violence

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2025 03:26 pm

Published on:

12 Sept 2025 03:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Commits suicide: 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, बहन बोली- बुर्का पहनने कहता था, गणेश पूजा में जाने से रोकता था

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.