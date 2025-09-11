Nepal violence: Video: नेपाल में हिंसा के बीच फंसे अंबिकापुर के 5 युवक, सीएम और मंत्री की पहल पर सुरक्षित लौटेंगे घर

अंबिकापुर। नेपाल में हाल ही में भडक़ी भीषण हिंसा (Nepal violence) और अशांति के बीच सरगुजा जिले के 5 युवक वहां फंस गए हैं। पांचों पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने 3 सितंबर को गए थे। इसी बीच वहां बने तनावपूर्ण हालात में वे फंसे रहे। हालांकि उन्होंने बताया कि वे सुरक्षित हैं। अंबिकापुर में उनके परिजनों ने मंत्री राजेश अग्रवाल से बात कर उनकी सुरक्षित वापसी के लिए मदद मांगी। इस पर मंत्री ने सीएम को जानकारी दी। वहीं सीएम ने भारतीय दूतावास से बात कर उनकी सुरक्षित वापसी का मार्ग प्रशस्त किया। बताया जा रहा है कि युवक भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए हैं। संभवत: शुक्रवार तक वे अंबिकापुर लौट आएंगे।