Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

Bear attack on Pregnant woman: गर्भवती महिला को भालू ने नाखूनों से नोंच डाला, रायपुर ले जाते समय एंबुलेंस में दिया बच्चे को जन्म

Bear attack on Pregnant woman: महिला 9 माह की थी गर्भवती, घर से कुछ दूर खेत में गई थी महिला, भालू ने अचानक कर दिया हमला, चेहरे को बुरी तरह से किया जख्मी

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 11, 2025

Bear attack on pregnant woman
Pregnant woman gave birth child in pregnant woman (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। एमसीबी जिला निवासी 9 माह की एक गर्भवती महिला पर बुधवार की सुबह भालू ने हमला कर दिया था। भालू के हमले में महिला का चेहरा बुरी (Bear attack on Pregnant woman) तरह से जख्मी हो गया है। उसे मनेंद्रगढ़ से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया था। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रायपुर के लिए रेफर कर दिया। रायपुर ले जाने के दौरान कोरबा जिले के मड़ई में महिला को प्रसव पीड़ा हुई और उसने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा स्वस्थ बताया जा रहा है। वहीं महिला को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मनेंद्रगढ़ के बिहारपुर पंचायत अंतर्गत ग्राम छिरछा निवासी शांति बाई पति ब्रह्मानंद 30 वर्ष 9 माह की गर्भवती थी। वह बुधवार की सुबह करीब 6 बजे घर से कुछ दूरी पर खेत की ओर गई थी। इसी दौरान उस पर एक भालू ने हमला कर दिया। भालू ने अपने नाखूनों से महिला के चेहरे नोंच (Bear attack on Pregnant woman) दिया, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

ये भी पढ़ें

Brutally beaten case: ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की बीच सडक़ अधमरा होते तक की थी पिटाई, 5 आरोपी गिरफ्तार
अंबिकापुर
Brutally beaten case

भालू के जाने के बाद महिला किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजन को उसने पूरी बात बताई। इसके बाद उसे मनेंद्रगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

दोपहर करीब 3 बजे महिला को अंबिकापुर लाया गया। यहां उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी (Bear attack on Pregnant woman) गंभीर हालत को देखते हुए सर्जरी के लिए डीकेएस अस्पताल रायपुर के लिए रेफर किया।

Bear attack on Pregnant woman: एंबुलेंस में गूंजी किलकारी

महिला (Bear attack on Pregnant woman) को 108 एंबुलेंस से रायपुर ले जाया जा रहा था। इसी बीच रात करीब पौने 9 बजे उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। महिला की गंभीर हालत के बीच एंबुलेंस में मौजूद ईएमटी सत्येंद्र सिंह व पायलट खेलसाय द्वारा कोरबा जिले के ग्राम मड़ई के पास रात सवा 9 बजे सुरक्षित प्रसव कराया गया।

मेकाहारा अस्पताल में कराया भर्ती

एंबुलेंस में जन्मे बच्चे की हालत स्वस्थ बताई जा रही है। वहीं मां (Bear attack on Pregnant woman) की हालत गंभीर है। देर रात जच्चा-बच्चा को रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर (मेकाहारा) अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला 8वीं बार मां बनी है। वहीं महिला को सर्जरी के लिए डीकेएस अस्पताल ले जाया गया है।

ये भी पढ़ें

Bears panic in city: Video: शहर में भालुओं का खौफ: शाम 6 से सुबह 6 बजे तक घर से बाहर न निकलने की चेतावनी
विविध भारत
Bears panic in city

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 05:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Bear attack on Pregnant woman: गर्भवती महिला को भालू ने नाखूनों से नोंच डाला, रायपुर ले जाते समय एंबुलेंस में दिया बच्चे को जन्म

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.