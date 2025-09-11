Bear attack on Pregnant woman: गर्भवती महिला को भालू ने नाखूनों से नोंच डाला, रायपुर ले जाते समय एंबुलेंस में दिया बच्चे को जन्म

अंबिकापुर। एमसीबी जिला निवासी 9 माह की एक गर्भवती महिला पर बुधवार की सुबह भालू ने हमला कर दिया था। भालू के हमले में महिला का चेहरा बुरी (Bear attack on Pregnant woman) तरह से जख्मी हो गया है। उसे मनेंद्रगढ़ से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया था। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रायपुर के लिए रेफर कर दिया। रायपुर ले जाने के दौरान कोरबा जिले के मड़ई में महिला को प्रसव पीड़ा हुई और उसने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा स्वस्थ बताया जा रहा है। वहीं महिला को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।