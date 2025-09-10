Bears panic in city: Video: शहर में भालुओं का खौफ: शाम 6 से सुबह 6 बजे तक घर से बाहर न निकलने की चेतावनी

बैकुंठपुर/मनेंद्रगढ़। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में पखवाड़ेभर से अलग-अलग वार्डों में भालुओं के विचरण से नगरवासी भयभीत (Bears panic in city) हैं। भालुओं को पकडऩे वन अमला पिंजरा लगाकर निगरानी कर रहा है। साथ ही शहर में मुनादी कराई जा रही है कि शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कोई भी अपने घर से बाहर न निकले। घर की लाइट चालू रखें। इधर भालुओं के रिहायशी इलाकों में लगातार विचरण से शहरवासी भयभीत हैं। भालुओं के आते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं।