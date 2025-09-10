Bears panic in city: Video: शहर में भालुओं का खौफ: शाम 6 से सुबह 6 बजे तक घर से बाहर न निकलने की चेतावनी

बैकुंठपुर/मनेंद्रगढ़। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में पखवाड़ेभर से अलग-अलग वार्डों में भालुओं के विचरण से नगरवासी भयभीत (Bears panic in city) हैं। भालुओं को पकडऩे वन अमला पिंजरा लगाकर निगरानी कर रहा है। साथ ही शहर में मुनादी कराई जा रही है कि शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कोई भी अपने घर से बाहर न निकले। घर की लाइट चालू रखें। इधर भालुओं के रिहायशी इलाकों में लगातार विचरण से शहरवासी भयभीत हैं। भालुओं के आते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं।
मनेंद्रगढ़ की आबादी 35 हजार है, जहां शाम होने के बाद कई वार्डों में कहीं भालुओं का झुंड तो कहीं एक-एक भालू विचरण करते नजर आते हैं। वन विभाग की पेट्रोलिंग टीम रात को शहर में घूम-घूम कर मुनादी करा रही है। टीम सावधान कर रही है कि शहर में भालुओं का दल (Bears panic in city) विचरण कर रहा है। इसलिए कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलें, घर में सुरक्षित रहें।
साथ ही घर के बाहर पर्याप्त रौशनी करने लाइट जलाकर रखें। सुबह 6 बजे के बाद ही अपने-अपने घर से बाहर निकलें। मॉर्निंग वॉक में जाने वाले सुबह उजाला होने के बाद ही जाएं। गौरतलब है कि 3 दिन पहले राजस्व विभाग का एक कर्मचारी भालुओं के हमले में घायल (Bears panic in city) हो चुका है।
भालुओं के विचरण को लेकर मनेंद्रगढ़ में सोशल मीडिया में जमकर बहस चल रही है। डीएफओ कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और डीएफओ के बीच विवाद सहित दिनभर धरना प्रदर्शन को याद भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भालुओं के कारण ही विवाद और धरना प्रदर्शन हुआ था।
लेकिन अभी तक वन विभाग भालुओं (Bears panic in city) को शहर में आने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। भालुओं को पकडऩे एक पिंजरा भी लगाया है, लेकिन पिंजड़े के अंदर भालुओं के खाने-पीने की चीजें नहीं रखी गई है। ऐसे में भालुओं का दल पिंजरे में कैसे फंस पाएगा।
नगर पालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की मौजूदगी में बुधवार को भालुओं के छिपने की जगह वाले स्थान पर जेसीबी मशीन लगाकर झाडिय़ों की सफाई कराई गई। साथ ही वन अमले ने भालुओं (Bears panic in city) को पकडऩे के लिए नए स्थान पर पिंजरा लगाया है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगरपालिका मनेंद्रगढ़ के कई वार्डों में शाम होने के बाद भालुओं का दल पहुंच जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत चनवारीडांड़ और लालपुर के कुछ हिस्सों में भी भालुओं को विचरण करते देखा गया है। इससे शहर से ग्रामीण अंचल के लोग भयभीत हैं।
बुधवार सुबह वनपरिक्षेत्र बिहारपुर के ग्राम ढोलकू में भालुओं के हमले (Bears panic in city) में एक गर्भवती महिला गंभीर हो गई हैं। ग्रामीणों की मदद से उसे स्थानीय अस्पताल लाया गया, जहां से उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है।