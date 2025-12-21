Car accident: कार-डीजल टैंकर भिड़ंत में मृतकों की संख्या बढक़र हुई 3, मां-बेटे ने भी तोड़ा दम, अगले माह थी शादी

सूरजपुर। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे क्रमांक 130 पर शनिवार की सुबह तेज रफ्तार कार की ओवरटेक करने के दौरान डीजल टैंकर से भिड़ंत (Car accident) हो गई थी। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मां-बेटे और पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल थे। घायलों को इलाज के लिए अपोलो बिलासपुर से रायपुर रेफर किया गया था। यहां इलाज के दौरान मां-बेटे की भी मौत हो गई। अब इस हादसे में मृतकों की संख्या बढक़र 3 हो गई है। मृत बेटे की अगले माह ही शादी थी। सभी एक ही परिवार के सदस्य थे।