21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Car accident: कार-डीजल टैंकर भिड़ंत में मृतकों की संख्या बढक़र हुई 3, मां-बेटे ने भी तोड़ा दम, अगले माह थी शादी

Car accident: अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे पर कटघोरा थाना क्षेत्र के तानाखार में सूरजपुर निवासी एक ही परिवार के 5 सदस्य हुए थे दुर्घटना का शिकार, एक की हुई थी मौत

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 21, 2025

Car accident

सूरजपुर। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे क्रमांक 130 पर शनिवार की सुबह तेज रफ्तार कार की ओवरटेक करने के दौरान डीजल टैंकर से भिड़ंत (Car accident) हो गई थी। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मां-बेटे और पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल थे। घायलों को इलाज के लिए अपोलो बिलासपुर से रायपुर रेफर किया गया था। यहां इलाज के दौरान मां-बेटे की भी मौत हो गई। अब इस हादसे में मृतकों की संख्या बढक़र 3 हो गई है। मृत बेटे की अगले माह ही शादी थी। सभी एक ही परिवार के सदस्य थे।

सूरजपुर जिले के मस्जिदपारा निवासी अजहर शेख उर्फ जुगनू 34 वर्ष, तौकीर 26 वर्ष, तौकीर की मां सबाना शेख 50 वर्ष, शेख अब्दुल्ला उर्फ पंकज 37 वर्ष, व उसकी साबिया शेख 33 वर्ष शनिवार की सुबह करीब 9 बजे अपनी अल्टो कार (Car accident) से इलाज कराने बिलासपुर जा रहे थे।

वे करीब 11.30 बजे कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबिकापुर-बिलासपुर एनएच-130 पर ग्राम तानाखार के पास पहुंचे ही थे कि ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से आ रहे डीजल टैंकर से कार की भिड़ंत हो गई। हादसे (Car accident) में कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया तथा उसमें सवार अजहर शेख उर्फ जुगनू की मौके पर ही मौत हो गई।

जबकि कार चला रहे तौकीर समेत अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना मिलते ही कटघोरा थाना प्रभारी व तारा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों (Car accident) को अपोलो अस्पताल बिलासपुर भिजवाया। यहां से सभी को रायपुर भेज दिया गया था। रायपुर में इलाज के दौरान तौकीर व उसकी मां सबाना की भी मौत हो गई। वहीं शेख अब्दुल्ला व उसकी पत्नी का इलाज जारी है।

कार के स्टेयरिंग में फंस गया था तौकीर

डीजल टैंक से टक्कर (Car accident) के बाद तौकीर ड्राइविंग सीट में बुरी तरह फंस गया था, जिसे काफी मशक्कत के बाद कार को काटकर बाहर निकाला गया था, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही थी। उसकी मां भी गंभीर रूप से घायल थी। मृतक अजहर की 4 वर्ष व 2 वर्ष की बेटियां हैं।

Car accident: तौकीर की अगले माह होनी थी शादी

हादसे (Car accident) में मृत तौकीर की जनवरी माह में शादी होने वाली थी। वह अपनी शादी की तैयारियों में जुटा था। इसी बीच वह मां के इलाज के लिए अपने 2 चाचा अजहर शेख, चाचा अब्दुल्ला शेख व चाची साबिया के साथ बिलासपुर जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया।

ये भी पढ़ें

Teacher died in road accident: सडक़ हादसे में स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत, स्कूल से छुट्टी के बाद साथी शिक्षक के साथ लौट रही थी घर
अंबिकापुर
Teacher died in road accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 07:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Car accident: कार-डीजल टैंकर भिड़ंत में मृतकों की संख्या बढक़र हुई 3, मां-बेटे ने भी तोड़ा दम, अगले माह थी शादी

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Car accident: स्टेट हाइवे पर पुलिया के नीचे नाले में जा गिरी तेज रफ्तार कार, 3 गंभीर घायल

Car accident
सुरजपुर

Tourist spot: प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ों की गोद और झील के बीच बसा पहाडग़ांव बनेगा सूरजपुर जिले का नया पर्यटन हॉटस्पॉट

Tourist spot
सुरजपुर

Road accident: मिनी ट्रक की टक्कर से सिर के बल सडक़ पर गिरा बाइक सवार युवक, हुई मौत

Road accident
सुरजपुर

ACB arrested clerk: एसीबी ने उप तहसील के बाबू को 25 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा, रुपए लेकर भागने लगा था आरोपी

ACB arrested clerk
सुरजपुर

Tiger death: जंगल में संदिग्ध अवस्था में मिला बाघ का शव, नाखून गायब, डीएफओ बोले- सभी अंग सुरक्षित

Tiger death
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.