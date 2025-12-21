Car accident: कार-डीजल टैंकर भिड़ंत में मृतकों की संख्या बढक़र हुई 3, मां-बेटे ने भी तोड़ा दम, अगले माह थी शादी

सूरजपुर। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे क्रमांक 130 पर शनिवार की सुबह तेज रफ्तार कार की ओवरटेक करने के दौरान डीजल टैंकर से भिड़ंत (Car accident) हो गई थी। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मां-बेटे और पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल थे। घायलों को इलाज के लिए अपोलो बिलासपुर से रायपुर रेफर किया गया था। यहां इलाज के दौरान मां-बेटे की भी मौत हो गई। अब इस हादसे में मृतकों की संख्या बढक़र 3 हो गई है। मृत बेटे की अगले माह ही शादी थी। सभी एक ही परिवार के सदस्य थे।
सूरजपुर जिले के मस्जिदपारा निवासी अजहर शेख उर्फ जुगनू 34 वर्ष, तौकीर 26 वर्ष, तौकीर की मां सबाना शेख 50 वर्ष, शेख अब्दुल्ला उर्फ पंकज 37 वर्ष, व उसकी साबिया शेख 33 वर्ष शनिवार की सुबह करीब 9 बजे अपनी अल्टो कार (Car accident) से इलाज कराने बिलासपुर जा रहे थे।
वे करीब 11.30 बजे कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबिकापुर-बिलासपुर एनएच-130 पर ग्राम तानाखार के पास पहुंचे ही थे कि ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से आ रहे डीजल टैंकर से कार की भिड़ंत हो गई। हादसे (Car accident) में कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया तथा उसमें सवार अजहर शेख उर्फ जुगनू की मौके पर ही मौत हो गई।
जबकि कार चला रहे तौकीर समेत अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना मिलते ही कटघोरा थाना प्रभारी व तारा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों (Car accident) को अपोलो अस्पताल बिलासपुर भिजवाया। यहां से सभी को रायपुर भेज दिया गया था। रायपुर में इलाज के दौरान तौकीर व उसकी मां सबाना की भी मौत हो गई। वहीं शेख अब्दुल्ला व उसकी पत्नी का इलाज जारी है।
डीजल टैंक से टक्कर (Car accident) के बाद तौकीर ड्राइविंग सीट में बुरी तरह फंस गया था, जिसे काफी मशक्कत के बाद कार को काटकर बाहर निकाला गया था, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही थी। उसकी मां भी गंभीर रूप से घायल थी। मृतक अजहर की 4 वर्ष व 2 वर्ष की बेटियां हैं।
हादसे (Car accident) में मृत तौकीर की जनवरी माह में शादी होने वाली थी। वह अपनी शादी की तैयारियों में जुटा था। इसी बीच वह मां के इलाज के लिए अपने 2 चाचा अजहर शेख, चाचा अब्दुल्ला शेख व चाची साबिया के साथ बिलासपुर जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया।
