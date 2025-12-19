19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अंबिकापुर

Teacher died in road accident: सडक़ हादसे में स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत, स्कूल से छुट्टी के बाद साथी शिक्षक के साथ लौट रही थी घर

Teacher died in road accident: दुर्घटना को लेकर संशय बरकरार, कोई कह रहा अज्ञात बाइक सवारों ने मारी टक्कर तो कुछ स्कूटी से पीछे की ओर गिरने की कह रहे बात

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 19, 2025

Teacher died in road accident

Teacher Ankita Singh died in road accident (Photo- Patrika)

लखनपुर। लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलदगी पुलिया के समीप शुक्रवार की शाम को सडक़ हादसे में शिक्षिका की मौत हो गई। वह स्कूल से छुट्टी के बाद साथी शिक्षक की स्कूटी में बैठकर लौट रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। स्कूटी को अन्य वाहन ने टक्कर मारी (Teacher died in road accident) या शिक्षिका खुद स्कूटी से पीछे की ओर गिर गई, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। शिक्षिका का शव मरच्यूरी में रखवाया गया है। मामले में लखनपुर पुलिस अपराध दर्ज कर जांच में जुट गई है।

शिक्षिका (Teacher died in road accident) अंकिता सिंह शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसु में पदस्थ थी। वह प्रतिदिन स्कूल के ही शिक्षक हितेश भोई के साथ स्कूटी से स्कूल आना-जाना करती थी। 19 दिसंबर शुक्रवार की शाम 4 बजे विद्यालय की छुट्टी होने पर शिक्षिका अंकिता सिंह अपने ही विद्यालय के शिक्षक हितेश भोई के साथ स्कूटी में सवार होकर लखनपुर आ रही थी।

जैसे ही बेलदगी पुलिया के पास पहुंचे विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवारों ने स्कूटी को जोरदार ठोकर मार दी। हालांकि टक्कर मारे जाने को लेकर संशय है। हादसे में शिक्षिका अंकिता (Teacher died in road accident) के सिर में गंभीर चोटें आईं। उपचार हेतु उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच उपरांत मृत घोषित किया।

Teacher died in road accident: परिजन को दी गई सूचना

शिक्षिका का शव (Teacher died in road accident) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर की मरच्यूरी में रखा गया है। घटना की सूचना मृतका के परिजन और लखनपुर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और आगे की प्रक्रिया शुरु की। घटना को लेकर शिक्षा विभाग में शोक का माहौल व्याप्त है।

Published on: 19 Dec 2025 08:28 pm
Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Teacher died in road accident: सडक़ हादसे में स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत, स्कूल से छुट्टी के बाद साथी शिक्षक के साथ लौट रही थी घर

