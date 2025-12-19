Teacher died in road accident: सडक़ हादसे में स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत, स्कूल से छुट्टी के बाद साथी शिक्षक के साथ लौट रही थी घर

लखनपुर। लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलदगी पुलिया के समीप शुक्रवार की शाम को सडक़ हादसे में शिक्षिका की मौत हो गई। वह स्कूल से छुट्टी के बाद साथी शिक्षक की स्कूटी में बैठकर लौट रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। स्कूटी को अन्य वाहन ने टक्कर मारी (Teacher died in road accident) या शिक्षिका खुद स्कूटी से पीछे की ओर गिर गई, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। शिक्षिका का शव मरच्यूरी में रखवाया गया है। मामले में लखनपुर पुलिस अपराध दर्ज कर जांच में जुट गई है।