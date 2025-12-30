Former CM Bhupesh Baghel: Video: पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे अंबिकापुर, दिखी गुटबाजी, कहा- छत्तीसगढ़ के लोगों को उजाडऩा चाहती है भाजपा

अंबिकापुर। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल (Former CM Bhupesh Baghel) दो दिवसीय प्रवास पर सरगुजा पहुंचे थे। उनके आगमन पर कांगे्रस में गुटबाजी देखने को मिली। एक गुट ने उनका स्वागत किया, जबकि जिला कांग्रेस कमेटी इस कार्यक्रम से दूर रही। इसे लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि वे यहां राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं, बल्कि पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने प्रदेश के भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों को उजाडऩा चाहते हैं।