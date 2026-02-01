Woman death case: सडक़ हादसे में गंभीर महिला की अस्पताल में मौत, परिजन ने मचाया हंगामा, बोले- हमने बार-बार कहा, लेकिन…

अंबिकापुर. बाइक सवार पति-पत्नी को मंगलवार की सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इसमें पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां 2 घंटे तक चले इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत (Woman death case) के बाद परिजन ने अस्पताल के डॉक्टरों पर समय पर इलाज न करने का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया। उनका कहना था कि डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मौत हो गई।