Illegal liquor seized: Video: ट्रांसपोर्टर ने गोदाम में छिपा रखी थी 40 लाख की ब्रांडेड अंग्रेजी शराब, हरियाणा से 300 पेटी मंगवाया

Transporter Saurabh Singh arrested with illegal liquor (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। न्यू ईयर में सप्लाई के लिए एक ट्रांसपोर्टर द्वारा 40 लाख रुपए (Illegal liquor seized) की ब्रांडेड अंग्रेजी शराब गोदाम में छिपाकर रखी गई थी। मुखबिर की सूचना पर संभागीय आबकारी उडऩदस्ता की टीम ने गोदाम में छापा मारकर 300 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त किया है। कार्रवाई शहर से लगे ग्राम क्रांतिप्रकाशपुर स्थित ट्रांसपोर्टर के गोदाम में की गई। जब्त शराब हरियाणा से लाई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि पिछले साल भी उक्त आरोपी से 30 लाख रुपए की शराब जब्त की गई थी।
शराब के शौकीनों द्वारा पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष के स्वागत में जमकर जाम छलकाया जाता है। शहर में शासकीय शराब दुकान तो है ही। इसके अलावा कई ऐसे तस्कर हैं जो अवैध शराब (Illegal liquor seized) उपलब्ध कराते हैं। इधर पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब व नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में सरगुजा की संभागीय आबकारी उडऩदस्ता की टीम ने निरीक्षक रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। टीम ने शहर से लगे ग्राम क्रांतिप्रकाशपुर में गोदाम में छिपाकर रखे गए ब्रांडेड अंग्रेजी शराब (Illegal liquor seized) की 300 पेटी जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है।
आबकारी टीम ने बताया कि ट्रांसपोर्टर सौरभ सिंह द्वारा उक्त अवैध शराब हरियाणा से मंगाई गई थी। उक्त शराब को उसने अपने क्रांतिप्रकाशपुर स्थित गोदाम में छिपाकर रखा था। वह न्यू ईयर में शराब (Illegal liquor seized) खपाना चाहता था। इससे पूर्व ही आबकारी विभाग ने उसे पकड़ लिया। जब्त शराब ब्लैक डॉट है।
आबकारी विभाग के अनुसार ट्रांसपोर्टर सौरभ सिंह से पिछले साल भी अवैध शराब जब्त किया गया था। उक्त शराब की कीमत 30 लाख रुपए थी, जिसे ट्रांसपोर्टर ने पंजाब (Illegal liquor seized) से मंगाया था। इस बार भी आबकारी विभाग ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी थी। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
