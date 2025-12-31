Illegal liquor seized: Video: ट्रांसपोर्टर ने गोदाम में छिपा रखी थी 40 लाख की ब्रांडेड अंग्रेजी शराब, हरियाणा से 300 पेटी मंगवाया

अंबिकापुर। न्यू ईयर में सप्लाई के लिए एक ट्रांसपोर्टर द्वारा 40 लाख रुपए (Illegal liquor seized) की ब्रांडेड अंग्रेजी शराब गोदाम में छिपाकर रखी गई थी। मुखबिर की सूचना पर संभागीय आबकारी उडऩदस्ता की टीम ने गोदाम में छापा मारकर 300 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त किया है। कार्रवाई शहर से लगे ग्राम क्रांतिप्रकाशपुर स्थित ट्रांसपोर्टर के गोदाम में की गई। जब्त शराब हरियाणा से लाई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि पिछले साल भी उक्त आरोपी से 30 लाख रुपए की शराब जब्त की गई थी।