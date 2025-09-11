Nepal Protests: नेपाल हिंसा के दौरान जेल से भागे 30 कैदी भारतीय सीमा से गिरफ्तार, यूपी-बिहार और पश्चिम बंगाल में पकड़े गए

Patrika LogoSwitch to English

Nepal Protests: नेपाल हिंसा के दौरान जेल से भागे 30 कैदी भारतीय सीमा से गिरफ्तार, यूपी-बिहार और पश्चिम बंगाल में पकड़े गए

नेपाल में हिंसा के बाद जेल से भागे 30 कैदियों को भारत में गिरफ्तार किया गया! यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में हुई गिरफ्तारियाँ। साथ ही, नेपाल में फंसे 200 से ज़्यादा तेलुगु लोगों को सुरक्षित भारत लाने का काम तेज़ी से जारी है, आंध्र प्रदेश सरकार पूरी कोशिश में जुटी हुई है। भारतीय सुरक्षाबलों की सतर्कता और बचाव कार्य प्रशंसनीय है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 11, 2025

नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल। (फोटो- IANS)

नेपाल की जेल से भागे हुए 30 कैदियों को भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश के दौरान सशस्त्र सीमा बल ने गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों में से 17 कैदियों को उत्तर प्रदेश से, जबकि 13 को पश्चिम बंगाल और बिहार से पकड़ा गया है।

उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारियां लखीमपुर, बहराइच और बलरामपुर में रात भर की गई गश्त के दौरान हुईं। यह कार्रवाई नेपाल की जेल से कैदियों के भागने की खबर के बाद शुरू की गई थी।

नेपाल हिंसा के बीच 15 हजार कैदी फरार, सेना की फायरिंग में 2 की मौत
विदेश
Nepal Protest

हर जगह बढ़ा दी गई थी चौकसी

यह जानकारी बुधवार दोपहर सशस्त्र सीमा बल को मिली थी। इसके बाद से उन्होंने हर स्थान पर अपनी चौकसी बढ़ा दी थी ताकि लोगों को भारत में प्रवेश करने से रोका जा सके।

हिंसा प्रभावित नेपाल में फंसे तेलुगु लोगों को निकालने का काम गुरुवार को तेज हो गया। सिमिकोट से 12 लोगों को लेकर एक विशेष उड़ान रवाना हुई, जबकि 22 लोगों का एक अन्य समूह सड़क मार्ग से सुरक्षित वापस लौट आया।

नेपाल में फंसे हुए लोगों को वापस लाने की तैयारी

आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि 200 से ज्यादा लोगों को हवाई मार्ग से लाने के लिए काठमांडू से नई दिल्ली के बीच एक उड़ान की योजना बनाई गई है।

मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि 133 लोगों को काफिले की सुरक्षा में हवाई अड्डे तक पहुंचाया जा चुका है।

पोखरा से एक चार्टर विमान उड़ान भरेगा जो 10 फंसे तेलुगु लोगों के एक और समूह को इंडिगो की उड़ान में सवार होने के लिए काठमांडू लाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि 133 फंसे हुए लोग काठमांडू हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं, जबकि 43 अन्य के जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास और नेपाली अधिकारियों के साथ मिलकर फंसे हुए नागरिकों को निकालने की पहल की।

आंध्र प्रदेश के कुल 217 नागरिकों का नेपाल में पता लगाया गया है। इनमें से 173 काठमांडू में, 22 हेटौडा में, 10 पोखरा में और 12 नेपाल-चीन सीमा के पास सिमिकोट में हैं।

Updated on:

11 Sept 2025 01:34 pm

Published on:

11 Sept 2025 01:33 pm

Nepal Protests: नेपाल हिंसा के दौरान जेल से भागे 30 कैदी भारतीय सीमा से गिरफ्तार, यूपी-बिहार और पश्चिम बंगाल में पकड़े गए

