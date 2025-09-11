Nepal Protests: नेपाल हिंसा के दौरान जेल से भागे 30 कैदी भारतीय सीमा से गिरफ्तार, यूपी-बिहार और पश्चिम बंगाल में पकड़े गए

नेपाल की जेल से भागे हुए 30 कैदियों को भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश के दौरान सशस्त्र सीमा बल ने गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों में से 17 कैदियों को उत्तर प्रदेश से, जबकि 13 को पश्चिम बंगाल और बिहार से पकड़ा गया है।