अंबिकापुर

Hospital inspection: 3 सरकारी अस्पतालों में अचानक पहुंचे स्वास्थ्य संयुक्त संचालक, 31 कर्मचारी ड्यूटी से थे नदारद, किया ये काम

Hospital inspection: संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने सरगुजा के 3 अस्पतालों का किया निरीक्षण, साफ-सफाई व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 10, 2026

Hospital inspection

JD inspected hospital (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. अनिल शुक्ला (Hospital inspection) ने शुक्रवार को सरगुजा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बतौली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगीडीह और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रघुनाथपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान 31 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। संयुक्त संचालक ने अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।

संयुक्त संचालक के निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बतौली (Hospital inspection) में लैब में अव्यवस्थित स्यूटम स्लाईड पाए गए और टीबी मरीजों की काउंसलिंग की उपलब्धि कम रही। इसके अतिरिक्त, केंद्र में साफ-सफाई का अभाव था और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आईईसी प्रदर्शन की कमी पाई गई।

निरीक्षण के दौरान 25 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगीडीह में संस्थागत प्रसव (Hospital inspection) को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए और भवन सुधार के लिए भी कदम उठाने का आदेश दिया गया।

इसके साथ ही, 102 की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। यहां भी 3 कर्मचारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित (Hospital inspection) पाए गए।

Hospital inspection: रघुनाथपुर में भी 3 कर्मचारी अनुपस्थित

जेडी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रघुनाथपुर में सुरक्षा व्यवस्था और साफ-सफाई के सुधार के निर्देश दिए। महिला और पुरुष वार्ड में मरीजों को अलग-अलग भर्ती करने का आदेश दिया गया। यहां भी 3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की (Hospital inspection) बात कही है।

Updated on:

10 Jan 2026 07:38 pm

Published on:

10 Jan 2026 07:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Hospital inspection: 3 सरकारी अस्पतालों में अचानक पहुंचे स्वास्थ्य संयुक्त संचालक, 31 कर्मचारी ड्यूटी से थे नदारद, किया ये काम

