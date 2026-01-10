Hospital inspection: 3 सरकारी अस्पतालों में अचानक पहुंचे स्वास्थ्य संयुक्त संचालक, 31 कर्मचारी ड्यूटी से थे नदारद, किया ये काम

अंबिकापुर. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. अनिल शुक्ला (Hospital inspection) ने शुक्रवार को सरगुजा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बतौली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगीडीह और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रघुनाथपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान 31 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। संयुक्त संचालक ने अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।