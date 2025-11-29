BMO removed: Video: अस्पताल से नदारद BMO को स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक ने हटाया, बोले- इसकी लगातार मिल रही थीं शिकायतें

अंबिकापुर। स्वास्थ्य विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक ने शुक्रवार को उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बीएमओ समेत कई कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। इस पर उन्होंने बीएमओ के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें प्रभार से हटा (BMO removed) दिया है। जबकि अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संयुक्त संचालक का कहना है कि बीएमओ को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। पहले भी उन्हें नोटिस जारी करने के बाद भी काम करने के तरीके में सुधार नहीं आया, इस वजह से कार्रवाई की गई।