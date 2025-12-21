Severe cold in Mainpat: Video: मैनपाट का पारा पहुंचा 1.6 डिग्री, बिछी बर्फ सी सफेद चादर, पत्ते और फूलों पर जमीं ओस की बूंदें

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में ठंड के तेवर और तेज होते जा रहे हैं। दो दिनों से इस सीजन की सबसे अधिक ठंड पड़ रही है। पूरा संभाग शीतलहर (Severe cold in Mainpat) की चपेट में है। बलरामपुर जिले में एलो एलर्ट जारी है। वहीं शनिवार की सुबह छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से विख्यात मैनपाट का तापमान 1.6 डिग्री पहुंच गया। आलम यह रहा कि पुआलों व खेतों में घासों पर बर्फ सी सफेद चादर दिखाई दी। पत्ते और फूलों पर पड़ी ओस की बूंदें जम गईं। वहीं अंबिकापुर का तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। शुक्रवार व शनिवार को सरगुजा में घना कोहरा छाया रहा, हालांकि रविवार को कोहरे से राहत मिली।