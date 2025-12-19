Cold in Mainpat: छत्तीसगढ़ के शिमला का पारा पहुंचा 2 डिग्री, जमीं ओस की बूंदें, ठंड से कांप रहे लोग, दोपहर तक छाया रहा कोहरा

अंबिकापुर. सरगुजा संभाग में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। शुक्रवार को सरगुजा जिले के मैनपाट व बलरामपुर जिले के सामरी पाट का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया है। मैनपाट (Cold in Mainpat) समेत अन्य पाट क्षेत्रों में शुक्रवार की सुबह ओस की बूंदे जमीं दिखीं। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री रहा, जबकि अधिकतम तापमान 21.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम में नमी और तापमान गिरने के कारण सरगुजा संभाग में दोपहर 12 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 100 से 200 मीटर रहने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी रही।