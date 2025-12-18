Ambikapur crime: भाजपा पार्षद के बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर की थी 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, 6 गिरफ्तार

अंबिकापुर. शहर के दर्रीपारा में 15 दिसंबर की रात भाजपा पार्षद के बेटे अपने गैंग के साथ मिलकर 2 युवकों की बेदम पिटाई की थी। मामले (Ambikapur crime) में मणिपुर पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में भाजपा पार्षद का पुत्र भी शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।