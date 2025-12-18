18 दिसंबर 2025,

अंबिकापुर

Ambikapur crime: भाजपा पार्षद के बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर की थी 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, 6 गिरफ्तार

Ambikapur crime: किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करने वाले 2 छात्रों की बेदम पिटाई का मामला, पीडि़त युवकों द्वारा नामजद रिपोर्ट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की हुई पहचान

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 18, 2025

Ambikapur crime

BJP councilor son and other accused (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. शहर के दर्रीपारा में 15 दिसंबर की रात भाजपा पार्षद के बेटे अपने गैंग के साथ मिलकर 2 युवकों की बेदम पिटाई की थी। मामले (Ambikapur crime) में मणिपुर पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में भाजपा पार्षद का पुत्र भी शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

शहर के खटिकपारा निवासी राहुल सोनवानी अपने दोस्त शुभम रवि के साथ दर्रीपारा में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता है। घटना दिवस 15 नवंबर की रात करीब 9.30 बजे दर्रीपारा निवासी उदय साहू, उत्तम साहू, आकाश यादव, अखिल सोनी, समीर मुंडा, रौनक मुखर्जी पहुंचे और राहुल सोनवानी व शुभम रवि के साथ मारपीट (Ambikapur crime) करने लगे।

इसके बाद दोनों को जबरन डॉ. अनुपम मिंज के घर के पास झाड़ी में ले गए और वहां भी दोनों के साथ मारपीट की। इसके बाद दोनों दोस्तों को लेकर भाजपा पार्षद के बेटे विशाल साहू (Ambikapur crime) के घर ले गए वहां भी सभी ने मारपीट की।

राहुल सोनवानी की रिपोर्ट पर मणिपुर पुलिस ने भाजपा पार्षद के बेटे विशाल साहू सहित 7 के खिलाफ नामजद व अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही थी। पुलिस समीर मुंडा को पूर्व में ही गिरफ्तार (Ambikapur crime) कर चुकी थी। जबकि अन्य आरोपी फरार चल रहे थे।

Ambikapur crime: ये आरोपी गिरफ्तार

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने फरार आरोपी (Ambikapur crime) राजा साहू उर्फ संजय पिता रौनिक साहू, (32), उदय साहू पिता बलराम साहू, (22), रोशन सोनी पिता कामता सोनी (22), आकाश यादव पिता उर्फ छोटू यादव (20), विशाल साहू पिता सूर्य प्रकाश साहू (27) सहित अन्य 2 नाबालिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सभी आरोपी दर्रीपारा थाना मणिपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा - 296, 351(3), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 331(8), 127(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

Published on:

18 Dec 2025 07:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur crime: भाजपा पार्षद के बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर की थी 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, 6 गिरफ्तार

