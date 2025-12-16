NSA: शहर के नामी बदमाश अंश पंडित पर एनएसए के तहत कार्रवाई, 1 साल तक सेंट्रल जेल में रहेगा कैद

अंबिकापुर। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (NSA) के तहत कार्रवाई करते हुए शहर के नामी बदमाश अंश पंडित के विरुद्ध एक वर्ष का निरुद्ध आदेश पारित किया गया है। इस आदेश के पारित होने से अंश पंडित को आगामी 1 वर्ष तक सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। अंश पंडित हत्या समेत गंभीर रूप से मारपीट के कई मामले में शामिल रहा है।