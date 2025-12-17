Congress protest: मनरेगा योजना और नाम में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा- गरीब विरोधी है केंद्र सरकार

Congressmen protest in Ambikapur (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. मनरेगा योजना एवं नाम में बदलाव को लेकर संसद में बिल प्रस्तुत किया है। इसी के विरोध में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा द्वारा डाटा सेंटर पर धरना प्रदर्शन (Congress protest) किया गया। सभा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि विश्व बैंक ने मनरेगा को दुनिया का सर्वाधिक रोजगार देने वाली योजना घोषित की थी। वर्ष 2008-09 की वैश्विक मंदी में इस योजना ने देश को आर्थिक संकट से बचाया। इस देश मे गोडसे वादियों और गांधीवादियों के बीच संघर्ष चल रहा है। मनरेगा के नाम और योजना में बदलाव इसी दिशा में एक कदम है।
जिलाध्यक्ष (Congress protest) ने कहा कि कभी नोटबन्दी, कभी एसआईअर, कभी मनरेगा जैसे कदमों के माध्यम से भाजपा इस देश के गरीब जनता को पिछले 11 साल से उलझाए हुए है, ताकि वोट चोरी कर इनकी सत्ता बरकरार रहे। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के पूर्व अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी योजना है।
इतनी बड़ी योजना प्रधानमंत्री बनने के पहले से ही नरेंद्र मोदी को खटक रही थी, क्योंकि वे गरीब विरोधी और पूंजीपति समर्थक हैं। इस देश के प्रजातांत्रिक स्वरूप को समाप्त करने की भाजपा की साजिश (Congress protest) का नतीजा है।
इस दौरान पीसीसी महामंत्री द्वितेंद्र मिश्रा, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने भी सभा को संबोधित किया। सभा का संचालन किसान कांग्रेस शहर के जिलाध्यक्ष दुर्गेश गुप्ता ने किया।
कार्यक्रम (Congress protest) में मो. इस्लाम, मुनेश्वर राजवाड़े, मदन जायसवाल, विकल झा, आशीष जायसवाल, प्रमोद चौधरी, शुभम जायसवाल, रजनीश सिंह, विष्णु सिंहदेव, प्रीति सिंह, परवेज आलम गांधी, सीपू सिंह, संजय विश्वकर्मा, लालचंद यादव, संजीव मंदिलवार, अनिल सिंह, सीमा सोनी, अनूप मेहता, जमील खान, नरेंद्र विश्वकर्मा, मो. हसन व लोकेश कुमार समेत काफी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे।
