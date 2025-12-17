Congress protest: मनरेगा योजना और नाम में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा- गरीब विरोधी है केंद्र सरकार

अंबिकापुर. मनरेगा योजना एवं नाम में बदलाव को लेकर संसद में बिल प्रस्तुत किया है। इसी के विरोध में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा द्वारा डाटा सेंटर पर धरना प्रदर्शन (Congress protest) किया गया। सभा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि विश्व बैंक ने मनरेगा को दुनिया का सर्वाधिक रोजगार देने वाली योजना घोषित की थी। वर्ष 2008-09 की वैश्विक मंदी में इस योजना ने देश को आर्थिक संकट से बचाया। इस देश मे गोडसे वादियों और गांधीवादियों के बीच संघर्ष चल रहा है। मनरेगा के नाम और योजना में बदलाव इसी दिशा में एक कदम है।