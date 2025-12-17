17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Congress protest: मनरेगा योजना और नाम में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा- गरीब विरोधी है केंद्र सरकार

Congress protest: शहर के गांधी चौक स्थित डाटा सेंटर के सामने कांग्रेस नेताओं ने किया धरना प्रदर्शन, कहा- मनरेगा दुनिया का सबसे अधिक रोजगार देने वाली योजना

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 17, 2025

Congress protest

Congressmen protest in Ambikapur (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. मनरेगा योजना एवं नाम में बदलाव को लेकर संसद में बिल प्रस्तुत किया है। इसी के विरोध में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा द्वारा डाटा सेंटर पर धरना प्रदर्शन (Congress protest) किया गया। सभा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि विश्व बैंक ने मनरेगा को दुनिया का सर्वाधिक रोजगार देने वाली योजना घोषित की थी। वर्ष 2008-09 की वैश्विक मंदी में इस योजना ने देश को आर्थिक संकट से बचाया। इस देश मे गोडसे वादियों और गांधीवादियों के बीच संघर्ष चल रहा है। मनरेगा के नाम और योजना में बदलाव इसी दिशा में एक कदम है।

जिलाध्यक्ष (Congress protest) ने कहा कि कभी नोटबन्दी, कभी एसआईअर, कभी मनरेगा जैसे कदमों के माध्यम से भाजपा इस देश के गरीब जनता को पिछले 11 साल से उलझाए हुए है, ताकि वोट चोरी कर इनकी सत्ता बरकरार रहे। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के पूर्व अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी योजना है।

इतनी बड़ी योजना प्रधानमंत्री बनने के पहले से ही नरेंद्र मोदी को खटक रही थी, क्योंकि वे गरीब विरोधी और पूंजीपति समर्थक हैं। इस देश के प्रजातांत्रिक स्वरूप को समाप्त करने की भाजपा की साजिश (Congress protest) का नतीजा है।

इस दौरान पीसीसी महामंत्री द्वितेंद्र मिश्रा, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने भी सभा को संबोधित किया। सभा का संचालन किसान कांग्रेस शहर के जिलाध्यक्ष दुर्गेश गुप्ता ने किया।

Congress protest: ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम (Congress protest) में मो. इस्लाम, मुनेश्वर राजवाड़े, मदन जायसवाल, विकल झा, आशीष जायसवाल, प्रमोद चौधरी, शुभम जायसवाल, रजनीश सिंह, विष्णु सिंहदेव, प्रीति सिंह, परवेज आलम गांधी, सीपू सिंह, संजय विश्वकर्मा, लालचंद यादव, संजीव मंदिलवार, अनिल सिंह, सीमा सोनी, अनूप मेहता, जमील खान, नरेंद्र विश्वकर्मा, मो. हसन व लोकेश कुमार समेत काफी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Job with fake mark sheet: भाई के रिजल्ट में कूटरचना कर वन विभाग में पाई नौकरी, BJP पार्षद की शिकायत पर पीसीसीएफ ने दिए जांच के आदेश
अंबिकापुर
Job with fake mark sheet

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 08:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Congress protest: मनरेगा योजना और नाम में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा- गरीब विरोधी है केंद्र सरकार

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Job with fake mark sheet: भाई के रिजल्ट में कूटरचना कर वन विभाग में पाई नौकरी, BJP पार्षद की शिकायत पर पीसीसीएफ ने दिए जांच के आदेश

Job with fake mark sheet
अंबिकापुर

Rahveer yojana: अब सडक़ हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

Rahveer Yojana
विविध भारत

NSA: शहर के नामी बदमाश अंश पंडित पर एनएसए के तहत कार्रवाई, 1 साल तक सेंट्रल जेल में रहेगा कैद

NSA
अंबिकापुर

Tiger death case: शिकारियों के बिछाए करंट प्रवाहित तार से चिपक कर राष्ट्रीय पशु बाघ की हुई मौत, किया गया अंतिम संस्कार

Tiger death case
अंबिकापुर

Brutally beaten: भाजपा पार्षद पुत्र समेत 1 दर्जन युवकों ने की 2 युवकों की बेदम पिटाई, जलाया भी, एफआईआर दर्ज

brutally beaten
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.