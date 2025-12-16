16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

अंबिकापुर

Brutally beaten: भाजपा पार्षद पुत्र समेत 1 दर्जन युवकों ने की 2 युवकों की बेदम पिटाई, जलाया भी, एफआईआर दर्ज

Brutally beaten: किराए के मकान में घुसकर आरोपियों ने की दोनों की युवकों की पिटाई, फिर ले गए थे पार्षद पुत्र के घर के पास, पार्षद पुत्र ने भी पीटा

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 16, 2025

brutally beaten

Accused captured in CCTV (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर में आए दिन गैंगवार व मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। इसी कड़ी में शहर के दर्रीपारा निवासी भाजपा पार्षद के पुत्र सहित 1 दर्जन युवकों ने 2 युवकों की सोमवार की रात बेदम पिटाई (Brutally beaten) की। दोनों युवक किराए के मकान में रहते हैं। आरोपी उन्हें घसीटते हुए झाडिय़ों के पास ले गए और हाथ-मुक्के, डंडे, ईंट-पत्थर व चाकू से मारा। फिर पार्षद के घर के पास ले गए, यहां पार्षद पुत्र ने भी दोनों को पीटा। पीडि़त युवकों की रिपोर्ट पर मणिपुर पुलिस ने पार्षद पुत्र समेत 1 दर्जन युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

शहर के नमनाकला खटिकपारा निवासी राहुल सोनवानी पिता पन्नेलाल 22 वर्ष (Brutally beaten) वर्तमान में दर्रीपारा के आंबेडकर वार्ड निवासी विकास साहू के किराए के मकान में अपने दोस्त शुभम रवि के साथ रह रहा था। दोनों वहां रहकर पढ़ाई करते हैं।

राहुल सोनवानी ने मणिपुर पुलिस को बताया कि सोमवार की रात करीब 9.30 बजे दर्रीपारा निवासी उदय साहू, उत्तम साहू, आकाश यादव, अखिल सोनी, समीर मुंडा, रौनक मुखर्जी के साथ 2-3 युवक रूम में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए दोनों को खींचकर डॉ. अनुपम मिंज के घर के पास झाडिय़ों में ले गए।

यहां सभी ने मिलकर दोनों की हाथ-मुक्के, डंडे, ईंट-पत्थर व चाकू से हमला (Brutally beaten) कर दिया। यहीं नहीं उन्होंने दोस्त शुभम रवि के गाल को आग से जलाया।

पार्षद के घर के पास ले जाकर फिर पीटा

राहुल सोनवानी ने बताया कि यहां मारपीट (Brutally beaten) करने के बाद सभी ने कहा कि प्रकाश साहू के घर के पास ले चलते हैं, वहीं इसका फैसला होगा। इसके बाद वे दोनों को पार्षद के घर के पास ले गए।

यहां महिला पार्षद के पुत्र विशाल साहू व राजा साहू मौजूद थे। इसके बाद सभी ने मिलकर फिर दोनों को पीटा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि अमन मिश्रा के साथ मिलते-जुलते या बात करते दिखे तो मारकर फेंकवा देंगे। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

Brutally beaten: पुलिस ने दर्ज किया अपराध

मारपीट में राहुल सोनवानी व शुभम रवि के सिर, चेहरे, हाथ-पैर सहित शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं। पीडि़त राहुल सोनवानी की रिपोर्ट पर मणिपुर पुलिस ने आरोपियों (Brutally beaten) दर्रीपारा निवासी उदय साहू, उत्तम साहू, आकाश यादव, अखिल सोनी, समीर मुंडा, रौनक मुखर्जी, विशाल साहू, राजा साहू सहित 3-4 अन्य के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 296, 351(3), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 331(8), 127(2) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

Published on:

16 Dec 2025 01:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Brutally beaten: भाजपा पार्षद पुत्र समेत 1 दर्जन युवकों ने की 2 युवकों की बेदम पिटाई, जलाया भी, एफआईआर दर्ज

