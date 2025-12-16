Brutally beaten: भाजपा पार्षद पुत्र समेत 1 दर्जन युवकों ने की 2 युवकों की बेदम पिटाई, जलाया भी, एफआईआर दर्ज

अंबिकापुर। शहर में आए दिन गैंगवार व मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। इसी कड़ी में शहर के दर्रीपारा निवासी भाजपा पार्षद के पुत्र सहित 1 दर्जन युवकों ने 2 युवकों की सोमवार की रात बेदम पिटाई (Brutally beaten) की। दोनों युवक किराए के मकान में रहते हैं। आरोपी उन्हें घसीटते हुए झाडिय़ों के पास ले गए और हाथ-मुक्के, डंडे, ईंट-पत्थर व चाकू से मारा। फिर पार्षद के घर के पास ले गए, यहां पार्षद पुत्र ने भी दोनों को पीटा। पीडि़त युवकों की रिपोर्ट पर मणिपुर पुलिस ने पार्षद पुत्र समेत 1 दर्जन युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।