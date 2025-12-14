Sex racket busted: अंबिकापुर में देह व्यापार का भंडाफोड़, युवती और 2 युवक गिरफ्तार, पत्नी पहले ही जा चुकी है जेल

अंबिकापुर। शहर के आकाशवाणी चौक के पास स्थित एक घर में पति-पत्नी द्वारा मिलकर देह व्यापार (Sex racket busted) कराया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 10 नवंबर को महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि उसका पति, एक युवती व युवक फरार थे। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को तीनों को गिरफ्तार कर लिया। युवती ग्राहक ढूंढती थी, जबकि युवक लड़कियों को ग्राहकों तक पहुंचाता था। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है।