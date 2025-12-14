14 दिसंबर 2025,

अंबिकापुर

Sex racket busted: अंबिकापुर में देह व्यापार का भंडाफोड़, युवती और 2 युवक गिरफ्तार, पत्नी पहले ही जा चुकी है जेल

Sex racket busted: शहर के आकाशवाणी चौक स्थित एक घर में पति-पत्नी मिलकर चला रहे थे वेश्यावृत्ति, महिला को पिछले महीने पुलिस ने किया था गिरफ्तार, 3 आरोपी थे फरार

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 14, 2025

Sex racket busted

Sex racket (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अंबिकापुर। शहर के आकाशवाणी चौक के पास स्थित एक घर में पति-पत्नी द्वारा मिलकर देह व्यापार (Sex racket busted) कराया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 10 नवंबर को महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि उसका पति, एक युवती व युवक फरार थे। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को तीनों को गिरफ्तार कर लिया। युवती ग्राहक ढूंढती थी, जबकि युवक लड़कियों को ग्राहकों तक पहुंचाता था। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है।

10 नवंबर को महिला थाना पुलिस को शहर के आकाशवाणी चौक के पास एक घर में अनैतिक देह व्यापार होने की सूचना मुखबिर के जरिए मिली थी। इसमें बताया गया था कि युवतियों से अवैध रूप से वेश्यावृत्ति (Sex racket busted) कराई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान एक महिला को घर से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने धारा 3, 4, 5, 7 तथा अनैतिक देह व्यापार (Sex racket busted) निवारण अधिनियम 1956 के तहत अपराध दर्ज कर महिला को जेल भेज दिया था। महिला से पूछताछ में यह बात भी पता चली थी कि उसका पति, एक युवती व एक युवक भी इस कार्य में सहयोग करते हैं। इस पर पुलिस तीनों की तलाश में जुटी हुई थी।

Sex racket busted: युवती व 2 युवक गिरफ्तार

पुलिस ने उक्त मामले (Sex racket busted) में शनिवार को कार्रवाई करते हुए शहर के मायापुर निवासी (जेल जा चुकी महिला के पति) सुनील कुमार पिता कमला साव 40 वर्ष, दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम तेलसखरिया निवासी हेमंत दास पिता स्व. राजेश दास 33 वर्ष और एक अन्य महिला को अंबिकापुर स्थित मकान से हिरासत में लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया।

लड़कियों को ग्राहकों तक पहुंचाता था युवक

आरोपियों में 10 नवंबर को गिरफ्तार महिला का पति वेश्यावृत्ति (Sex racket busted) में सहयोग करता था, जबकि युवती ग्राहक ढूंढती थी। वहीं युवक उन ग्राहकों तक लड़कियों की सप्लाई करता था। गौरतलब है कि शहर में देह व्यापार का धंधा फल-फुल रहा है।

14 Dec 2025 06:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Sex racket busted: अंबिकापुर में देह व्यापार का भंडाफोड़, युवती और 2 युवक गिरफ्तार, पत्नी पहले ही जा चुकी है जेल

