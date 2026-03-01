Obscene photo upload: सोशल मीडिया पर अपलोड किया युवती का आपत्तिजनक फोटो-वीडियो, बना रहा था शादी का दबाव

अंबिकापुर. एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर युवती का आपत्तिजनक फोटो-वीडियो (Obscene photo upload) अपलोड कर ब्लैकमेल किया जा रहा था। यही नहीं, आरोपी उसके ऊपर लगातार शादी का दबाव बना रहा था। इसकी शिकायत युवती ने कोतवाली में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार लिया है। पुलिस ने आरोपी को रविवार को जेल भेज दिया। आरोपी से युवती की पहचान घरेलू कार्यक्रम के दौरान हुई थी।