15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Obscene photo upload: सोशल मीडिया पर अपलोड किया युवती का आपत्तिजनक फोटो-वीडियो, बना रहा था शादी का दबाव

Obscene photo upload: युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर भेजा जेल, घरेलू कार्यक्रम के दौरान आरोपी से युवती की हुई थी जान-पहचान

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Mar 15, 2026

Obscene photo upload

Accused arrested from UP (Photo source- Patrika)

अंबिकापुर. एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर युवती का आपत्तिजनक फोटो-वीडियो (Obscene photo upload) अपलोड कर ब्लैकमेल किया जा रहा था। यही नहीं, आरोपी उसके ऊपर लगातार शादी का दबाव बना रहा था। इसकी शिकायत युवती ने कोतवाली में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार लिया है। पुलिस ने आरोपी को रविवार को जेल भेज दिया। आरोपी से युवती की पहचान घरेलू कार्यक्रम के दौरान हुई थी।

पीडि़त युवती ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उत्तर प्रदेश निवासी चंद्रमौली तिवारी से घरेलू कार्यक्रम के दौरान उसकी जान-पहचान हुई थी। दोनों के बीच मोबाइल के माध्यम से अक्सर बातचीत (Obscene photo upload) होती थी। बातचीत के दौरान युवक ने धोखे से पीडि़ता का सोशल मीडिया आईडी ले लिया और अपना मोबाइल नंबर लिंक कर लिया।

इसके बाद पीडि़ता की बिना अनुमति के आपत्तिजनक फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। यही नहीं, युवक द्वारा युवती (Obscene photo upload) पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था।

शादी नहीं करने पर मारपीट करने का धमकी दे रहा था। परेशान होकर पीडि़ता ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही थी।

Obscene photo upload: पुलिस ने आरोपी को दबोचा

विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी चन्द्रमौली तिवारी पिता अमरनाथ तिवारी उम्र 27 साल निवासी ग्राम तिवारी नगवा, थाना गगहा, जिला गोरखपुर, उत्तरप्रदेश को गिरफ्तार (Obscene photo upload) किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 79 बीएनएस, 67 आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रविवार को जेल दाखिल कर दिया है।

ये भी पढ़ें

Illegal liquor factory: Video: ड्रोन कैमरे ने कोरिया के जंगल में पकड़ी शराब की फैक्टरी, 80 लीटर महुआ शराब और 3500 किलो लाहन जब्त, 2 गिरफ्तार
अंबिकापुर
Illegal liquor factory

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 08:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Obscene photo upload: सोशल मीडिया पर अपलोड किया युवती का आपत्तिजनक फोटो-वीडियो, बना रहा था शादी का दबाव

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Weather updates: सरगुजा में मौसम विभाग का अलर्ट! तेज आंधी, बारिश के साथ होगी ओलावृष्टि, 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगीं हवाएं

Weather updates
अंबिकापुर

Illegal liquor factory: Video: ड्रोन कैमरे ने कोरिया के जंगल में पकड़ी शराब की फैक्टरी, 80 लीटर महुआ शराब और 3500 किलो लाहन जब्त, 2 गिरफ्तार

Illegal liquor factory
अंबिकापुर

Controversy: Video: कथावाचक के आरोप पर मंत्री राजेश अग्रवाल बोले- आस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं…

Controveresy
अंबिकापुर

5th-8th board exam 2026: सरगुजा में 2 हजार 314 केंद्रों पर कल से होगी 5वीं-8वीं की परीक्षा, इस बार शुरु की गई है ये नई व्यवस्था

5th-8th board exam 2026
अंबिकापुर

Hemp smuggling: स्कॉर्पियो में रखा था 2.80 लाख का गांजा, ग्राहक से पहले पहुंची पुलिस, 4 तस्कर दीवार फांदकर फरार, नाबालिग गिरफ्तार

Hemp smuggling
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.