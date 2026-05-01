International Labour Day: अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर महापौर और सभापति ने सफाई कर्मियों के पखारे पैर, किया सम्मानित

अंबिकापुर। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस (International Labour Day) पर 1 मई को भाजपा जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा शहर के माता राजमोहिनी देवी भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन कर श्रमिक पुरुष-महिलाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान अतिथि के रूप में उपस्थित महापौर मंजूषा भगत व निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने सफाई कर्मियों के पैर पखारकर उनका चरण वंदन किया। वहीं उनके औजारों की पूजा कर उनका साड़ी व शॉल से सम्मान किया। वहीं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रदर्शनी का अनावरण किया।