Drug smuggling: 1.98 लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, टॉयलेट के बहाने चकमा देकर 1 फरार

अंबिकापुर. संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम ने अलग-अलग मामले में नशीले इंजेक्शन (Drug smuggling) के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबकि एक आरोपी लघुशंका के बहाने टीम को चकमा देकर भाग निकला। संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम ने आरोपियों के कब्जे से कुल 396 नग नशीला इंजेक्शन जब्त किया है। टीम ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। वहीं फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।