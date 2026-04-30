Gang rape case: दो नाबालिग लड़कियों से सामूहिक बलात्कार, 3 नाबालिग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार, दो बार कराया मेडिकल टेस्ट

अंबिकापुर. Gang rape case: सरगुजा जिले में 2 आदिवासी बालिकाओं के साथ 24 अप्रैल की रात को सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी। मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पीडि़ता अपने 2 अन्य सहेलियों के साथ एक शादी कार्यक्रम से वापस लौट रहीं थी। आरोपियों के चंगुल से 2 लड़कियां भागने में सफल रहीं, जबकि आरोपियों ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार (Gang rape case) की घटना को जंजाम दिया था। पुलिस ने नाबालिगों का दो बार मेडिकल चेकअप कराया। पुष्टि होने के बाद पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।