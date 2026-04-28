Encroachment on pond: Video: शहर के भाथूपारा तालाब को पाटकर किया था कब्जा, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, 12 एकड़ में से 2 एकड़ ही बची थी जमीन

अंबिकापुर. शहर के तालाबों पर भू-माफियाओं की नजर है। लोग जल स्रोत को पाटकर अतिक्रमण कर रहे हैं। भाथूपारा स्थित पुराने तालाब पर किए गए अवैध कब्जे (Encroachment on pond) के खिलाफ मंगलवार सुबह नगर निगम और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। होटल पर्पल आर्किड के संचालक द्वारा तालाब के बड़े हिस्से को पाटकर बाउंड्रीवाल बना दिया था। कांग्रेस पाष्ज्र्ञद की शिकायत पर निगम ने नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन होटल संचालक ने ध्यान नहीं दिया। इसी कड़ी में मंगलवार को बाउंड्रीवाल को ध्वस्त कर पाटी गई मिट्टी को हटाया गया। प्रशासन व निगम की टीम ने 4 बुलडोजर व डंपर लगाकर यह कार्रवाई की।