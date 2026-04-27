Huge fire investigation: पटाखा-प्लास्टिक गोदाम में लगी आग की जांच शुरु, फोरेंसिक एक्सपर्ट ने जब्त किए अवशेष

अंबिकापुर. शहर के राम मंदिर गली में संचालित पटाखा व प्लास्टिक गोदाम व दुकान में लगी भीषण आग की जांच शुरु हो गई है। कलेक्टर की ओर से गठित उच्च स्तरीय संयुक्त कमेटी (Huge fire investigation) की निगरानी में सोमवार को फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर मलबे से अहम साक्ष्य जुटाए। वहीं नगर निगम आयुक्त ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से आग से पूरी तरह जल चुके बिल्डिंग को डिस्मेंटल करने के लिए संचालक को नोटिस दिया है। वजह यह है कि जली बिल्डिंग मात्र एक पिल्लर पर टीकी है। ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है।