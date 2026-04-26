Huge fire in Ambikapur: पटाखा-प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग से जला पड़ोसी का घर, 2 व्यवसायियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

अंबिकापुर। शहर के राम मंदिर रोड स्थित एक पटाखा व प्लास्टिक गोदाम में 23 अप्रैल की दोपहर भीषण आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने इतना रौद्र रूप ले लिया था कि पड़ोसियों के मकान भी इसकी चपेट (Huge fire in Ambikapur) में आ गए। 2 दिन तक आग धधकती रही थी। गोदाम की आग से 7-8 घर प्रभावित हुए हैं। इस मामले में प्रभावित पड़ोसी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने घटना के तीसरे दिन 2 व्यवसायियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।