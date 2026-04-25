Huge fire in Ambikapur: आग से प्रभावितों को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष पहुंचे कलेक्टर के पास, कहा- इन्हें मुआवजा दिलाएं और व्यवसायी पर दर्ज करें एफआईआर

अंबिकापुर। शहर के राम मंदिर रोड स्थित मुकेश पटाखा-प्लास्टिक गोदाम में लगी आग (Huge fire in Ambikapur) 40 घंटे से भी अधिक समय तक धधकती रही। इस अग्निकांड में आस-पास के 8-9 घर भी प्रभावित हुए। प्रशासन व बिजली विभाग द्वारा एहतियातन 19 घर खाली कराए गए हैं, क्षेत्र की बिजली काट दी गई है। ऐसे में भीषण गर्मी में प्रभावित परिवारों ने घर के बाहर रात बिताई। इधर अग्निकांड में प्रभावित कुछ लोगों को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक शनिवार को कलेक्टर से मिलने पहुंचे। उन्होंने प्रभावितों को मुआवजा दिलाने तथा पटाखा-प्लास्टिक व्यवसायी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा है।