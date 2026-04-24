Beaten to half bald: चोरी के शक में युवक का आधा सिर मुंडवाकर पहनाई जूते-चप्पलों की माला, फिर पत्नी के साथ पूरे गांव में घुमाया, 9 गिरफ्तार

रामानुजनगर/सूरजपुर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पस्ता में एक युवक पर सोलर पैनल सिस्टम के तार चोरी करने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने सजा दी। सरपंच पति की मौजूदगी में ग्रामीणों ने उसका सिर मुंडवाकर और गले में जूते-चप्पलों की माला (Beaten to half bald) पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। वहीं साथ रही उसकी पत्नी को भी बेइज्जत किया गया। पीडि़त युवक ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। वहीं ग्रामीणों ने भी उसके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।