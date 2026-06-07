Road Accident: बेटे का जन्मदिन मनाने जा रहे पिता की सडक़ हादसे में मौत, मातम में बदलीं बर्थ-डे की खुशियां

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवक की सडक़ हादसे (Road Accident) में मौत हो गई। वह बाइक पर सवार होकर अपने पुराने घर से नए घर जा रहा था। बताया जा रहा है कि उसके बेटे का जन्मदिन था। उसने सोचा था कि वह वहां पहुंचकर धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाएगा, लेकिन रास्ते में ही हादसे में उसकी जान चली गई। दरअसल उसकी तेज रफ्तार बाइक सडक़ किनारे पड़े सीमेंट के ढेर से टकरा गई थी। सिर में गंभीर चोट लगी थी। उसे स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच पश्चात उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से उसके बेटे की जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गईं।