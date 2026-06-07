Minister Laxmi Rajwade: सडक़ पर घायलों को तड़पते देख मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का पसीजा दिल, फिर अपनी गाड़ी से भिजवाया अस्पताल- देखें Video

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (Minister Laxmi Rajwade) ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सडक़ हादसे में घायलों की मदद की। वे खुद अपने वाहन से उतर गईं और घायलों को उससे मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। बाद में वे दूसरे वाहन से अपने गृहग्राम के लिए रवाना हो गईं। मंत्री की इस संवेदनशीलता की हर कोई सराहना कर रहा है। दरअसल रविवार की दोपहर अंबिकापुर रेलवे स्टेशन (Ambikapur Railway Station) के पास स्कूटी और ऑटो में टक्कर हो गई थी। इस दौरान मंत्री रायपुर से वापस लौटने के दौरान घटनास्थल के पास से गुजर रहीं थी। इसी बीच सडक़ पर पड़े घायलों को देेखकर उन्होंने अपनी कार रुकवाई और घायलों की मदद की।