7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Dogs Hostage Couple: अंबिकापुर में व्यवसायी दंपती को 2 कुत्तों ने डेढ़ घंटे तक दुकान में बनाए रखा बंधक, फिर ऐसे मिली मुक्ति, देखें Video

Dogs Hostage Couple: व्यवसायी ने बयान किया डेढ़ घंटे का वो दर्द, कहा- भगाने पर आक्रामक हो जा रहे थे कुत्ते, रिवाल्विंग चेयर को अड़ाकर पत्नी करती रही अपनी सुरक्षा

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jun 07, 2026

Dogs hostage husband-wife, Dogs terror

Dogs catcher caught both dogs (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के ब्रह्मरोड से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने कुत्तों (Dogs terror) के खुले में स्वच्छंद घूमने को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा किया है। 2 कुत्तों की वजह से यहां रहने वाला व्यवसायी दंपती करीब डेढ़ घंटे तक (Dogs Hostage Couple) अपनी दुकान में बंधक बना रहा। व्यवसायी ने अपना दर्द बयां किया है। उसने कहा कि 2 पालतू कुत्ते शनिवार की दोपहर उसकी दुकान में घुस आए थे। इस दौरान उसकी पत्नी दुकान में ही बैठी थी। जब उन्होंने कुत्तों को भगाना चाहा तो वे आक्रामक हो जा रहे थे। ऐसे में वे डेढ़ घंटे तक दुकान के ही भीतर बंधक बने रहे। जब उसने कुत्तों को पकडऩे वालों को बुलाया, तब उसे उनसे मुक्ति मिली।

शहर के ब्रह्मरोड निवासी व्यवसायी उमेश अग्रवाल 57 वर्ष की भवानी डिस्पोजल हाउस (Bhavani Disposal house) दुकान है। व्यवसायी का कहना है कि शनिवार की दोपहर करीब 12 बजे वह और उसकी पत्नी बबीता अग्रवाल दुकान में ही थे। इस दौरान कहीं से नर और मादा कुत्ते दुकान में घुस आए। दोनों के गले में लाल रंग का पट्टा बंधा था, इससे उनके पालतू होने की बात कही जा रही है।

उसने बताया कि जब वे कुत्तों को भगाने की कोशिश (Try to remove dogs) करने लगे तो उन्होंने आक्रामक रुख अपना लिया। इससे वे डर गए और दुकान के भीतर ही अपने आप को बचाने दुबक गए।

उसने बताया कि उसकी पत्नी काउंटर पर बैठी थी, उसने रिवाल्विंग चेयर को अड़ाकर खुद को कुत्तों से बचाया। करीब डेढ़ घंटे तक वे अपनी ही दुकान में बंधक (Hostage in shop) जैसे बने रहे। इस दौरान वे कोई सामान भी नहीं बेच पाए।

Dogs Hostage Couple: कुत्ते पकडऩे वालों को बुलाया

व्यवसायी का कहना है कि अंत में उसने कुत्ते पकडऩे (Dogs catchers) वालों को फोन किया। इसके बाद उनकी टीम पहुंची और कुत्तों को किसी तरह से वहां से निकालकर ले गई। व्यवसायी का कहना है कि डेढ़ घंटे तक वह और उसकी पत्नी डरे-सहमे रहे।

उसने बताया कि कुत्ते पकडऩे वाली टीम ने बताया कि सुबह से दोनों कुत्ते 2-3 दुकानों में इसी तरह घुस चुके हैं। उनके पास उन व्यवसायियों के भी फोन आए थे। कुत्ते का कौन मालिक है, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है।

Love Couple Arrested: प्रेम संबंध में बड़ी मम्मी बन रही थी बाधा, भतीजी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, फिर किया ये नाटक

ये भी पढ़ें
Love couple arrested, Murder in Lakhanpur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 02:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Dogs Hostage Couple: अंबिकापुर में व्यवसायी दंपती को 2 कुत्तों ने डेढ़ घंटे तक दुकान में बनाए रखा बंधक, फिर ऐसे मिली मुक्ति, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime Against Women: डॉक्टर की पत्नी बोली- मेरे साथ 3 साल तक डॉक्टर ने बनाए अवैध संबंध, बेटे का कराने जाती थी इलाज

Crime against Women, Rape with doctor's wife
अंबिकापुर

Love Couple Arrested: प्रेम संबंध में बड़ी मम्मी बन रही थी बाधा, भतीजी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, फिर किया ये नाटक

Love couple arrested, Murder in Lakhanpur
अंबिकापुर

Mother Funeral Son: मां ने एकलौते बेटे को दी मुखाग्नि, भावुक हुआ पल, अनोखी सोच संस्था ने कराया अंतिम संस्कार

Mother funeral of son
अंबिकापुर

Cyber Fraud: क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर महिला से कहा- तुम Google में गंदे वीडियो देखती हो, फिर ठग लिए 4.50 लाख, युवती समेत 3 गिरफ्तार

Cyber fraud, Cyber fraud in Ambikapur
अंबिकापुर

Jaundice Outbreak in Mainpat: मैनपाट में पीलिया का कहर, उप सरपंच और 9वीं के छात्र समेत 4 लोगों की मौत! मचा हडक़ंप

jaundice Outbreak in Mainpat
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.