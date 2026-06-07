Dogs Hostage Couple: अंबिकापुर में व्यवसायी दंपती को 2 कुत्तों ने डेढ़ घंटे तक दुकान में बनाए रखा बंधक, फिर ऐसे मिली मुक्ति, देखें Video

अंबिकापुर। शहर के ब्रह्मरोड से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने कुत्तों (Dogs terror) के खुले में स्वच्छंद घूमने को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा किया है। 2 कुत्तों की वजह से यहां रहने वाला व्यवसायी दंपती करीब डेढ़ घंटे तक (Dogs Hostage Couple) अपनी दुकान में बंधक बना रहा। व्यवसायी ने अपना दर्द बयां किया है। उसने कहा कि 2 पालतू कुत्ते शनिवार की दोपहर उसकी दुकान में घुस आए थे। इस दौरान उसकी पत्नी दुकान में ही बैठी थी। जब उन्होंने कुत्तों को भगाना चाहा तो वे आक्रामक हो जा रहे थे। ऐसे में वे डेढ़ घंटे तक दुकान के ही भीतर बंधक बने रहे। जब उसने कुत्तों को पकडऩे वालों को बुलाया, तब उसे उनसे मुक्ति मिली।