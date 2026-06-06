Love Couple Arrested: प्रेम संबंध में बड़ी मम्मी बन रही थी बाधा, भतीजी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, फिर किया ये नाटक

अंबिकापुर. लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भुईंयापारा में 1 जून की सुबह एक वृद्धा की लाश घर में बिस्तर पर पड़ी मिली थी। पीएम रिपोर्ट में हत्या (Murder) की पुष्टि होने पर पुलिस ने भतीजी व उसके प्रेमी (Love Couple Arrested) को गिरफ्तार किया है। भतीजी उसके घर में ही रहती थी। महिला ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। युवती को लगा कि बड़ी मम्मी दोनों के प्रेम संबंध में बाधा बन रही है। इसी वजह से घटना दिवस 31 मई की रात को उसने प्रेमी को बुलाया और उसके साथ मिलकर महिला को धक्का देकर दीवार से टकरा दिया तथा उससे मारपीट की थी। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी। दरअसल युवती ने ही वृद्धा के भतीजे को 1 जून की सुबह फोन कर बताया था कि उसकी लाश पड़ी है। जांच के बाद पुलिस ने युवती व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।