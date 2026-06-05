Theft in Judge Bungalow: महिला जज के बंगले से सोने-हीरे की ज्वेलरी समेत 9 लाख की चोरी, ठीक सामने स्थित है कोरिया एसपी का कार्यालय

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के बैकुंठपुर जिला न्यायालय में पदस्थ महिला जज (Theft in Judge Bungalow) के कचहरीपारा स्थित सरकारी बंगले में चोरों ने धावा बोला। चोरों ने आलमारी में रखे 9 लाख के सोने-चांदी और हीरे की ज्वेलरी पार कर दी। घटना के दौरान जज ग्रीष्मकालीन छुट्टी में अपने घर रायपुर गई थीं। 3 जून को जब उन्होंने अपने मोबाइल में बंगले का सीसीटीवी कैमरा चेक किया। उन्होंने देखा कि आलमारी खुली हुई और कपड़े बाहर फेंके हुए हैं। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा गार्ड और कोर्ट मोहर्रिर को फोन कर बंगला चेक करने कहा। जब वे गए तो पता चला कि वहां चोरी हुई है। उसी रात वे रायपुर से बैकुंठपुर स्थित बंगले में पहुंची और जेवरों का मिलान किया। उन्होंने मामले की रिपोर्ट बैकुंठपुर कोतवाली में दर्ज कराई है। बता दें कि जज का बंगला एसपी कार्यालय के ठीक सामने स्थित है।