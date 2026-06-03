MLA-Naib Tehsildar Controversy: कांग्रेसी बोले- प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत, कलेक्टर से मिलकर रखी बात

अंबिकापुर। सीतापुर विधायक और नायब तहसीलदार के विवाद (MLA-Naib Tehsildar Controversy) की वजह से राजस्व कार्यालयों में काम ठप पड़े हैं। बता दें कि नायब तहसीलदार तुषार मानिक की पिटाई के विरोध में तहसीलदार 3 दिन से हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से इन कार्यालयों में पहुंचने वाले लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस में आक्रोश देखा गया। बुधवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के दल ने सरगुजा कलेक्टर से मुलाकात कर राज्यपाल के नाम 2 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है।